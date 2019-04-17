"Украли DVD-диски, да ещё умудрились их растерять, когда убегали": Гендиректор радио "Серебряный дождь" рассказал как ограбили его коттедж

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-17T14:16:19+03:00

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Ранее kp.ru рассказал, что дом генерального директора радиостанции "Серебряный дождь" Дмитрия Савицкого подвергся нападению грабителей. Вечером 12 апреля в трёхэтажный коттедж в элитном поселке "Павловский Лес" на Новорижском шоссе проникли неизвестные. Для этого воры использовали гвоздодер, который и обронили потом, убегая с места преступления. Практически сразу после взлома в доме сработала сигнализация, но уходить без наживы грабители не собирались. Пришлось схватить хоть что-нибудь.

- Грабители влезли через окно, поэтому сразу сработала сигнализация. Видимо, они схватили то, что первым попалось под руку и убежали. А попалась им коробка с DVD-дисками, на которых были художественные фильмы. Так они еще и умудрились все это растерять по дороге, - сообщил КП гендиректор радио "Серебряный дождь" Дмитрий Савицкий .

Дмитрий относится к происшествию с юмором. Он не хотел обращаться в полицию, если бы не условия страховой компании, отвечающей за сохранность его имущества. Неудачливых грабителей найти пока не удалось, но за короткое время прибывания в коттедже, они оставили достаточно улик. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU