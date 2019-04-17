2019-04-17T14:16:19+03:00
Происшествия

"Украли DVD-диски, да ещё умудрились их растерять, когда убегали": Гендиректор радио "Серебряный дождь" рассказал как ограбили его коттедж

Злоумышленники не успели поживиться чем-то стоящим, потому что в доме сработала сигнализация
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Гендиректор радио "Серебряный дождь" Дмитрий СавицкийГендиректор радио "Серебряный дождь" Дмитрий СавицкийФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Ранее kp.ru рассказал, что дом генерального директора радиостанции "Серебряный дождь" Дмитрия Савицкого подвергся нападению грабителей. Вечером 12 апреля в трёхэтажный коттедж в элитном поселке "Павловский Лес" на Новорижском шоссе проникли неизвестные. Для этого воры использовали гвоздодер, который и обронили потом, убегая с места преступления. Практически сразу после взлома в доме сработала сигнализация, но уходить без наживы грабители не собирались. Пришлось схватить хоть что-нибудь.

- Грабители влезли через окно, поэтому сразу сработала сигнализация. Видимо, они схватили то, что первым попалось под руку и убежали. А попалась им коробка с DVD-дисками, на которых были художественные фильмы. Так они еще и умудрились все это растерять по дороге, - сообщил КП гендиректор радио "Серебряный дождь" Дмитрий Савицкий .

Дмитрий относится к происшествию с юмором. Он не хотел обращаться в полицию, если бы не условия страховой компании, отвечающей за сохранность его имущества. Неудачливых грабителей найти пока не удалось, но за короткое время прибывания в коттедже, они оставили достаточно улик. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США и Польша достигли прогресса в вопросе размещения базы в республике
Медведев рассказал о борьбе с коррупцией в России
Киевскую квартиру Януковича сдали в аренду по сниженной ставке
В Подмосковье обнаружили цех по производству сигарет раритетных марок
Песков: Путин может рассмотреть вопрос о помиловании Берга
Медведев: России необходимо избежать демографического провала
Пушков осудил историка, обесценившего жизнь погибших в одесском пожаре
Медведев прокомментировал санкционную политику Запада
Каждое пятое рабочее место в России опасно
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Парламентариев хотят лишать полномочий за недостоверные декларации о доходах
Песков сообщениях про "невыполнение майских указов": это не вывод Росстата, а заявление СМИ
Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии
Более 12 тысяч человек придут на дебаты Порошенко и Зеленского
Вице-президент Российской академии художеств рассказал о восстановлении Нотр-Дам де Пари
Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Медведев: в России живут 19 миллионов бедных
В Сети разыскивают героев фото, снятых за час до пожара в Нотр-Даме
Госдума расширила полномочия счетной палаты
Медведев: нынешний уровень пенсий далек от обеспечения достойной жизни