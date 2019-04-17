Карьера этой артистки насчитывает больше 30 лет, за это время она привыкла к тому, что профессия обязывает к постоянной работе над внешностью.

koroleva__star Серые глаза! Мне хотят сказать, То что ты со мной мечтаешь. Встретится опять!!!

Наташа Королева одна из самых ярких артисток поп-сцены, у нее масса поклонников, главный из которых муж-красавец. 49-летний бодибилдер, зарабатывающий на красоте своего тела, жену свою воспитывает.

К тому же у Тарзана есть фитнес клуб его имени, который он продвигает в том числе и с помощью супруги.

tarzan___official TARZAN PRIVATE GYM Смоленский б-р 10 8 909 156 66 85 Ждем всех на треню!!!

18-летнего сына Архипа Тарзан тоже тренирует.

tarzan___official А как вы проводите выходные с детьми?

Сергей Глушко гордится своим телом настолько, что иногда показывает его бесплатно всем своим фанаткам.

tarzan___official Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм...Понеслась !!!

А вот что делает Королева, когда муж-спортсмен не видит.

koroleva__star Наташа Королева рассказала о своей диете на тортиках

- Чем заниматься во время рабочего перерыва? Конечно же диетой! Диета — залог всего. Пока муж не видит, можно чуть-чуть подхомячить, - веселится Наташа.

Напомним, Наташа Королева родилась в Киеве, в конце мая ей исполнится 46 лет. Выступать на сцене начала с 12 лет. После знакомства с композитором Игорем Николаевым о ней узнала вся страна, она стала безумно популярной благодаря хитам музыканта. Когда Королевой было 19-ть, она стала женой Николаева. Они прожили в браке 8 лет. Еще до официального развода Наташа встретилась с Сергеем Глушко, их отношения завязались с первого же свидания. Тарзан позвал певицу замуж, они расписались, когда артистка была на больших сроках беременности. В августе 2002 у них родился сын Архип.

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