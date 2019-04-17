2019-04-17T11:58:39+03:00
Политика

Матвиенко может покинуть Совфед и перейти на другую работу

Должность спикера верхней палаты парламента она занимает с 2011 года
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Слухи о предстоящей отставке Матвиенко поползли еще с зимы. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФСлухи о предстоящей отставке Матвиенко поползли еще с зимы. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Изменить размер текста:

Срок Валентины Матвиенко на посту спикера Совета Федерации истекает в сентябре. Слухи о предстоящей отставке Матвиенко поползли еще с зимы. В среду, 17 апреля, эта тема возникла снова. Газета «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что в ближайшие месяцы Матвиенко перейдет на работу в другую структуру. По данным газеты, она может возглавить Пенсионный фонд России, а ее место в Совфеде займет глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Без комментариев», - заявили «Комсомолке» в пресс-службе Совфеда.

Вопрос «действительно ли Матвиенко будет в мае встречаться с Владимиром Путиным, и на этой встрече будут обсуждаться кадровые перестановки» тоже остался без ответа. В Совфеде лишь отметили, что Матвиенко регулярно встречается с президентом, в том числе на заседаниях Совбеза, кроме того, в мае должен состояться координационный совет по детям.

В правительстве возможный переход Матвиенко в Пенсионный фонд также не комментируют.

Матвиенко возглавила Совет Федерации в 2011 году. Недавно она отпраздновала свое семидесятилетие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Валентина Матвиенко: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
От страховщиков требуют избавиться от фантазий в тарифах на ОСАГО
Не реже чем раз в год владельцы автотранспорта идут к страховщикам за заветным полисом ОСАГО. В этом году большинству автомобилистов обещали снижение стоимости полисов, которого, как выяснилось, не произошло
Новости 24
Инженеры предложили сузить левую полосу на автомагистралях
На Украине лидеров майдана обвинили в сдаче Крыма
В Москве у бизнесмена из списка Forbes украли часы за 3 миллиона
Частый пульс удваивает риск преждевременной смерти мужчин
С тополиным пухом будут бороться по половому признаку
Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты самостоятельно искали источник пожара
В пресс-службе Матвиенко назвали слухами сообщения о ее переходе в ПФР
Эксперты назвали самые курящие регионы России
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие с места ДТП
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери
Пьяный американский военный устроил ДТП в Японии
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова
Экс-депутат Верховной Рады назвала главную ошибку Порошенко на выборах
ЦБ отозвал лицензию у московского "Тройка-Д Банка"
Ученые назвали причину самого массового вымирания в истории Земли