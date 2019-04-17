Матвиенко может покинуть Совфед и перейти на другую работу

Срок Валентины Матвиенко на посту спикера Совета Федерации истекает в сентябре. Слухи о предстоящей отставке Матвиенко поползли еще с зимы. В среду, 17 апреля, эта тема возникла снова. Газета «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что в ближайшие месяцы Матвиенко перейдет на работу в другую структуру. По данным газеты, она может возглавить Пенсионный фонд России, а ее место в Совфеде займет глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Без комментариев», - заявили «Комсомолке» в пресс-службе Совфеда.

Вопрос «действительно ли Матвиенко будет в мае встречаться с Владимиром Путиным, и на этой встрече будут обсуждаться кадровые перестановки» тоже остался без ответа. В Совфеде лишь отметили, что Матвиенко регулярно встречается с президентом, в том числе на заседаниях Совбеза, кроме того, в мае должен состояться координационный совет по детям.

В правительстве возможный переход Матвиенко в Пенсионный фонд также не комментируют.

Матвиенко возглавила Совет Федерации в 2011 году. Недавно она отпраздновала свое семидесятилетие.