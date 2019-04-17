Блондинка Гузеева заявила, что не будет «терпилой»

Острая на язык и очень уверенная в себе Лариса Гузеева давно полюбилась зрителям ее шоу «Давай поженимся!». Едкие ремарки актрисы начали превращаться в афоризмы. Так чихвостить участниц программы, куда приходят в поисках спутника жизни, не может никто. При том, что девушек, пришедших на проект, 59-летняя актриса не жалеет, она очень трепетно относится к тому, что говорят люди о ней самой. Лариса Гузеева не считает возможным терпеть личные замечания в ее адрес от абсолютно незнакомых людей. Недавно артистка решила кардинально изменить имидж и перекрасилась в блондинку. Это не было шуткой.

_larisa_guzeeva_ На съёмках ЖЖ ДЛЯ Первого канала. Знаю что спросите про платье

Однако не всем понравилось такое преображение. И хейтеры тут как тут. Гузеева молчать не стала.

_larisa_guzeeva_ Спасибо моим дорогим подписчикам за такт и уважение

- Спасибо моим дорогим подписчикам за такт и уважение. Те, кто заходят меня поучить, советуют стать «терпилой», потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову. Этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту, - ответила на критику Лариса.

Тут же появились желающие выяснить, а чего же тогда актриса вообще делает в соцсетях, раз там так много негатива.

- Чтобы фейки не кормились моим именем и больше ни для чего. Не будет меня- будет какая- нибудь тупая *** за меня отвечать и зарабатывать. Думаю объяснила доходчиво, - вновь не стала сдерживаться Гузеева.

А тем, кто пишет ей приятности, верит и благодарна. Лестью не считает.

- Что значит лесть? Я за это деньги не раздаю. Если люди говорят от сердца добрые слова, почему мне должно быть неприятно? - сказала артистка.

Напомним, Лариса Гузеева прославилась благодаря роли в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». На счету актрисы больше 60 ролей в кино. Именно благодаря ей, как бессменной ведущей, программа центрального канала «Давай поженимся!» имеет успех уже 10 лет и не думает закрываться. У Ларисы Гузеевой есть 27-летний сын Георгий от брака с Кахой Толордавой. От третьего мужа ресторатора Игоря Бухарова у нее есть 18-летняя дочь Ольга.

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