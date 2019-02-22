Обессиленная и дрожащая Гузеева выступила с заявлением

Лариса Гузеева огорошила поклонников печальным известием. Актриса заявила о проблемах со здоровьем.

"Друзья, у меня начались трудовые будни. Очень вас прошу, носите маски, потому что грипп страшный", - обратилась к фолловерам Лариса Гузеева. Она записала видеообращение для поклонников в Stories Instagram.

_larisa_guzeeva_ 59-летняя Лариса Гузеева сильно заболела

Звезда рассказала, что ее здоровье пошатнулось, хотя болеть сейчас она просто не имеет права. "Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит", - заявила 59-летняя ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале.

Многие поклонники телеведущей, которая славится боевым нравом и и крепким здоровьем, всерьез обеспокоились ее состоянием, пишут Дни.Ру. Ведь Лариса - далеко не единственная среди звезд, кто вынужден работать, несмотря на острую инфекцию. Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Максим Фадеев, Наташа Королева и многие другие признаются, что не могут подвести своих зрителей, несмотря ни на что.

_larisa_guzeeva_ Гузеева повторила выходку Волочковой

Примечательно, что Лариса тщательно следит за собой и закаляется. Так, в середине декабря актриса опубликовала фото, на котором позирует возле елки в снегу. При этом из одежды на телеведущей лишь полотенце. Тогда многие фанаты Гузеевой восхитились ее смелостью и раскованностью. Впрочем, нашлись и те, которые осудили артистку, сравнив ее с эпатажной Анастасией Волочковой. Они заявили, что их любимица повторила выходку скандальной балерины.