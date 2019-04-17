«Диктант Победы»: а вы знаете историю Великой Отечественной войны?

Акция стартует 7 мая сразу в международном формате: «Диктант Победы» напишут не только в России, но и еще в 21 стране, а в следующем году планируется провести ее в США, Великобритании и Франции.

О новом диктанте редакции KP.RU рассказал Александр Хинштейн – депутат Государственной Думы, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

За последние пару лет диктанты стали популярным способом привлечь внимание людей к конкретным сферам и в доступной форме донести новые знания. Первой «ласточкой» был «Тотальный диктант», затем появились географический, этнографический, экономический и многие другие.

Как родилась идея проведения акции «Диктант Победы» и в чем ее главная цель?

- Идея провести «Диктант Победы» принадлежит в первую очередь председателю общественного совета нашего партпроекта Сергею Нарышкину (Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества. – прим. KP.RU). Ее поддержали другие авторитетные организации: Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Тема истории войны, ее место и значение в жизни страны – более, чем велики.

Главная цель нашей просветительской акции – привлечь дополнительный интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Организаторы не будут предъявлять участникам каких-либо требований к уровню их знаний или подготовки. Задания диктанта готовятся по такому же принципу.

На какую целевую аудиторию направлен «Диктант Победы», представителей каких возрастов вы ожидаете увидеть среди участников?

- На самую разную. Мы не делаем никаких ограничений, хотя понимаем, что придет достаточное число именно молодежи, студентов, школьников. Но вопросы готовятся без учета возраста аудитории.

Кто готовит вопросы «Диктанта»?

- Эту миссия взяло на себя Российское историческое общество, которое подключило к работе Российский гуманитарный государственный университет (РГГУ). Важно, что вопросы будут не только разноплановыми, но и занимательными. Наша задача – сделать так, чтобы людям стало интересно. Чтобы кто-то потом самостоятельно захотел что-то почитать, залезть в интернет. Кстати, все вопросы диктанта пройдут проверку Рособрнадзора на предмет их соответствия экзаменационным стандартам.

Как чисто технически будет проводиться «Диктант Победы»?

- В виде тестов: все участники получат бланки с 20 вопросами, к каждому дается четыре варианта ответов. Как и при настоящем диктанте, пользоваться гаджетами или подсказками нельзя. Критерии для победы просты: максимум правильных вопросов при минимуме затраченного времени.

Если будут победители, значит, должны быть и призы?

– Естественно. Тех, кто покажет лучшие результат по стране, ждут современные гаджеты. За лучшие результаты по региону – будем награждать комплектами исторической литературы.

Какое число участников Вы планируете привлечь к акции?

- Мы не ставим для себя никаких цифр. Я, вообще, категорически против искусственного «нагона» людей, поэтому могу только предполагать. Учитывая, что площадки откроются в каждом регионе и в 21 иностранном государстве, а минимальное число участников на каждой площадке – 40 (где-то они будут рассчитаны и на 100–200), полагаю, что в акции примет участие никак не меньше 50 тыс. человек.

Где откроются площадки «Диктанта»? Как люди смогут их найти?

- Есть минимальный набор требований, который мы ставим перед регионами: площадки должны быть открыты в каждом административном центре субъектов РФ, во всех городах воинской славы и городах-героях. Однако коллеги на «земле» вправе увеличить число площадок, мы это только приветствуем. Скажем, в Самарской области, которую я представляю в Госдуме, откроется 84 площадки. Где-то – они будут на базе наших партийных отделений, где-то – в ДК или библиотеках, где-то – в вузах, техникумах, школах. Центральной площадкой определен Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Все адреса площадок – можно найти на сайте диктантпобеды.рф. Кстати, там же, на диктантпобеды.рф, участники смогут потом проверить и свои результаты. Итоги мы подведем 12 июня и сразу вывесим на сайте.

И НАШИМ, И ВАШИМ

По какому принципу отбирались государства, в которых пройдет акция?

- Здесь мы полагаемся на рекомендации еще одного нашего партнера – Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. – прим. KP.RU), которое во многих странах является проводником русского мира, отечественной культуры и истории. Они лучше нас понимают, где наиболее востребованы дома дружбы, а их представители готовы к подобной акции, ведь диктант за рубежом пройдет именно на их площадках.

Следуя советам коллег, мы «взяли» практически все постсоветское пространство (за исключением Прибалтики, Украины и Грузии). Страны, где есть большие диаспоры из бывшего СССР (Израиль, Германия). А также государства, где Россотрудничество наиболее активно: Австрия, Дания, Болгария, Китай, Монголия, Польша, Сербия.

Замечу, что в этом году мы не стали проводить диктант в странах антигитлеровской коалиции, но к 75-летию Победы постараемся распространить нашу акцию и там: в Англии, Франции, США.

Для каждой страны будут разработаны разные вопросы, или все пройдут аналогичное испытание?

- Нет, все зарубежные страны получат такой же набор из 20 заданий, как и большинство российских регионов. А вот для Дальнего Востока будут подготовлены свои вопросы. Учитывая разницу во времени, мы решили провести «Диктант» в двух часовых поясах. Для дальневосточных регионов – в 9:00 по московскому времени, для «большой земли» – в 13:00. Для нас важно, чтобы не произошло никакой утечки информации, потому что вопросы будут, действительно, сложными. В регионы они поступят лишь за два часа до начала диктанта, причем по защищенным каналам связи. В этом нам здорово помогает Рособрнадзор. Кстати, с их помощью будут подводиться и результаты диктанта. Система – аналогичная ЕГЭ. Все бланки будут номерными и машиночитаемыми: после сдачи – их отсканируют и введут в компьютерную систему, которая автоматически все проверит и подведет итоги.

НЕ ДАТЬ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

Среди стран, в которых пройдет диктант, есть те, чьи власти старательно уничтожают память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, искажают факты и просто переписывают историю. Как вы считаете, итоги диктанта в таких государствах будут значительно отличаться от остальных?

- Наверное, в первую очередь это может относиться к Польше, где советская символика признана преступной. В других странах Европы, где мы готовимся провести диктант, такого, слава Богу, не происходит, по крайней мере, на официальном уровне.

Но нужно понимать потенциальную аудиторию: очевидно, те, кто сносит памятники нашим солдатам, не станут участвовать в «Диктанте Победы». Более того, в европейских странах, особенно бывшего соцлагеря, степень пассионарности и активности наших сторонников – ну, или, как минимум, людей, отдающих дань уважения советскому солдату-освободителю – гораздо выше, чем в странах, где это находится в мейнстриме государственной политики. В России – легко быть патриотом, носить георгиевскую ленточку и возлагать цветы к обелискам. А вот в Прибалтике, Польше или на Украине… Подчас – чуть ли не, как первым христианам в Риме…