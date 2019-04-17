Посол КНР о «лагерях для мусульман»: «Мы открыли учебно-тренировочные центры, где жители Синцзяна получают необходимые профессиональные навыки»

В западных СМИ продолжают выходить тревожные статьи о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая. В отличие от остальной Поднебесной, в этой области живёт немало мусульман, несколько сотен из которых воевали в Сирии в рядах ИГИЛ* и других радикальных группировок.

Однако если раньше из Синьцзяна в основном приходили новости об очередных терактах игиловского* подполья, то теперь зарубежные журналисты сообщают: «Китайские власти посадили до миллиона местных мусульман в лагеря».

Но какова ситуация в СУАР на самом деле? «Комсомолка» решили выслушать и другую сторону, поговорив с послом КНР в РФ — Ли Хуэем.

— Господин Посол, что на самом деле сейчас происходит в этом регионе?

— С конца прошлого века Синьцзян серьезно страдает от атак внутреннего и внешнего этнического сепаратизма, религиозного экстремизма и терроризма. Эти «три силы зла» спланировали здесь и реализовали тысячи взрывов, поджогов, нападений, мятежей и других вспышек террора. Они лишили жизней огромное количество ни в чем не повинных людей и привели к многочисленным жертвам среди полицейских, выполняющих служебный долг.

Поэтому в последние годы Синьцзян усилил работу по противодействию терроризму. Это принесло заметные промежуточные результаты. Уже более 20 месяцев здесь не происходило террористических атак, наблюдаются изменения к лучшему в сфере общественного порядка, усилилось ощущение безопасности среди жителей всех национальностей.

— При этом есть утверждения, будто «мусульман в СУАР посадили в лагеря».

— В южных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района часть народа сравнительно хуже говорит и пишет на государственном языке, у них слабая сознательность в области управления на основе законов, низкая профессиональная квалификация и проблемы с поиском работы. Как результат — в регионе слаба материальная основа для жизни, что делает его уязвимым для подстрекательств к террору и экстремизму. Именно из-за сложившейся ситуации Синьцзян, в соответствии с законом, основываясь на опыте мирового сообщества в борьбе с терроризмом, учредил учебно-тренировочные центры профессионального образования, развернув работу по обучению профессиональным навыкам.

— А именно?

— Речь идёт о программе, которая называется «Освоение трёх и избавление от одного»: освоение государственного общеупотребительного языка Китая, законов и профессиональных навыков — и избавление от радикализации. Учащиеся свободно передвигаются, а достигнув этого стандарта («освоить три, избавиться от одного») — могут успешно выпуститься.

— Каковы итоги?

— Ученики, прошедшие обучение в таких центрах, говорят, что раньше испытывали влияние религиозного экстремизма, отказывались учить устный и письменный общеупотребительный язык Китая. Теперь же, получив базовые юридические знания, ученики поняли, что они, прежде всего, граждане своей страны, что их жизнь защищается законом, но им же и ограничивается. Они по-настоящему осознали, что такое «законный», что такое «противозаконный», и как прибегать к помощи закона (а не радикальных идей), если ты столкнулся с какой-либо проблемой. Овладев профессиональными навыками и знаниями, ученики прошли практику, чтобы затем, устроившись на работу, шаг за шагом увеличить доходы, избавиться от бедности и разбогатеть.

— Однако звучат обвинения, что китайская сторона якобы «не даёт возможность независимым журналистам рассказать правду о происходящем в СУАР».

— Мы уже неоднократно приглашали работающих в Китае иностранных дипломатов и работников международных СМИ лично посетить разные места Синьцзяна, побывать в учебно-тренировочных центрах профессионального образования, поговорить с их воспитанниками. Эта работа принесла положительные результаты, опровергнув искаженную информацию, которую передают западные СМИ. Мы искренне приветствуем иностранные СМИ, которые объективно освещают ситуацию в Синьцзяне. А на ложные информационные сообщения с умышленным искажением фактов или выдумками мы будем решительно реагировать, показывая реальное положение дел.

* ИГ, ИГИЛ — запрещённая в РФ и многих других странах мира террористическая организация.

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