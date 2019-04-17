2019-04-17T14:26:26+03:00
Звезды

Пелагея показала, как ее красит материнство

Исполнительница народных песен стала похожа голливудскую диву
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Пелагея счастливая мамаПелагея счастливая мамаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У 32-летней певицы немало поклонников. Пелагея прославилась как исполнитель народных песен, романсов и собственных композиций в этом жанре. До того, как встретила своего второго мужа, ее стиль был соответствующим.

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Теперь же Пелагея счастливая мама — ее дочь Таисия родилась в январе 2017 года. И счастливая жена. Ее второй муж Иван Телегин был не совсем свободен, когда закрутил отношения с артисткой.

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Иван Телегин был не совсем свободен, когда закрутил отношения с артисткой
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Хоккеист жил в гражданском браке с танцовщицей Евгений Ноур. Когда спортсмен понял, что все у него с Пелагеей серьезно, его фактическая жена была на 9 месяце беременности. В феврале 2016-го она родила от него сына Марка. В свидетельстве о рождении мальчика не указан отец — Телегину было некогда заняться этим вопросом из-за напряженной работы.

В своей новой жене 27-летний нападающий ЦСКА души не чает. Как и она в нем. Пелагея буквально расцвела. Она изменила стиль и стала похожа на голливудскую диву. Материнство заметно красит 32-летнюю артистку.

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Напомним, Пелагея была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем, но брак просуществовал около двух лет. Предложение руки и сердца от Ивана Телегина она получила в 2016-м. Затем они тайно сыграли свадьбу. 21 января 2017 года у них родилась дочь Таисия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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