2019-04-17T15:12:38+03:00
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Весенний финал "Что? Где? Когда?": Касумов против Белозерова

На победу в весенней серии претендуют две команды
Глеб ГУБАРЕВ
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Балаш Касумов всегда играет на победу. Фото: Первый каналБалаш Касумов всегда играет на победу. Фото: Первый канал
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Знатоки этой весной играют нестабильно, но обладателя звания "Лучший капитан клуба" Балаша Касумова это вряд ли должно волновать. Даже следить за сенсационными результатами сезона, среди которых и недавний проигрыш опытной команды Андрея Козлова, Балашу, в принципе, необязательно, ну разве что из чисто спортивного интереса. Дело в том, что Касумов со своей дружиной играет в заключительном матче весенней серии, а по правилам Клуба победу в серии и путевку в зимний этап сезона получит именно та команда, которая отпразднует успех последней.

Вы спросите, почему именно Балашу и его друзьям досталась столь завидная возможность? Все просто - шестерка Касумова уже давно занимает первое место в рейтинге Клуба знатоков, что дает ее участникам максимальное количество привилегий. Одна из них - шанс, не оглядываясь на конкурентов, попасть в зимнюю серию. Разумеется, при этом надо не забыть выиграть, иначе место в зимней серии достанется дружине Бориса Белозерова, победившей в предыдущей игре. Касумов и его партнеры - Дмитрий Авдеенко, Юлия Лазарева, Михаил Скипский, Елизавета Овдеенко и Эльман Талыбов - очень хорошо это понимают.

Первый канал, "Что? Где? Когда?", 21 апреля, 22.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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