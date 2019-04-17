Сериал "Я тоже его люблю": две сестры делят одного мужчину

Если верить сериалам, хорошим парнем быть нынче не выгодно. Вот, например, молодой красавец Егор Сорокин - перспективный ученый, добрая душа, всегда готовый прийти на помощь студентам, которым читает лекции, и матери-одиночке, с которой живет в одном подъезде. А еще Егор стоически терпит заскоки своей стервозной невесты Алины, думающей не о семейном счастье, а об эффектных сэлфи. Естественно, когда Алина в разгар свадьбы вдруг выскочит из ресторана и окажется на пути несущегося автомобиля, из-под колес ее вытолкнет именно Егор, но сам при этом получит роковой удар бампером. Теперь отзывчивый парень - инвалид, и Алина понимает, что провести остаток дней рядом с прикованным к постели мужем она не в силах. Девушка сбегает на фестиваль бьюти-блогеров, и забота о ее немощном супруге ложится на сестру Алисы Асю. А та, оказывается, уже очень давно любит Егора...

Эта пронзительная история, вышедшая из-под пера украинских телесериальных мастеров, обещает зрителям и прежде всего зрительницам незабываемый воскресный вечер. Томиться в ожидании развязки не придется: по сложившейся на канале "Россия" традиции все четыре серии фильма зрители посмотрят за один день. Блеснуть актерским талантом в этой картине продюсеры доверили Александру Соколовскому, известному по сериалу "Молодежка", Елене Полянской ("Пасечник") и Виктории Клинковой ("Физрук").

Россия 1, "Я тоже его люблю", 21 апреля, 15.50