Пожарные тушили Нотр-Дам 14 часов: Подвиг или разгильдяйство?

Можно выдохнуть: несмотря на страшный пожар, бушевавший всю ночь с 15 на 16 апреля, собор Парижской Богоматери пострадал куда меньше, чем сперва казалось. Напомним, архитектурный шедевр XII века, прославленный одноименным романом Виктора Гюго, год назад встал на реставрацию. Которая оказалась роковой: в первый день Страстной седмицы (недели перед католической Пасхой), сразу после окончания рабочей смены реставраторов, на строительных лесах вокруг верхнего яруса собора вспыхнул огонь. Теперь хронологию трагедии более-менее восстановили - но вопросов появилось еще больше.

БРИГАДЫ ПРИБЫЛИ ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ

Итак, в понедельник в 18:20 по местному времени начинается пожар, срабатывает сигнализация. Служители собора немедленно эвакуируют прихожан, но… пожарных не вызывают. Дескать, возможно ложное срабатывание, никакого огня-то нет! (На самом деле пламя вспыхнуло на высоте 30-40 метров в районе крыши, изнутри его просто не было видно). В 18:43, когда дым над Нотр-Дамом замечает уже весь центр Парижа, кто-то все же звонит пожарным. Расчеты прибывают к 19:00, эвакуируют оставшихся посетителей, выходят на позицию… В общем, тушение ценнейшего памятника начинается лишь спустя сорок минут после возгорания.

Но огонь уже не остановить: в 19:49, словно в фильме-катастрофе, рушится 96-метровый шпиль собора, а вслед за ним и крыша. Тушение продолжается до утра следующего дня - в течение 14 часов. Позже выяснилось, что в прошлом году пожарные целых два раза проводили учения по отработке борьбы с возгоранием Нотр-Дама и уж точно должны были знать, как действовать… В теории.

На восстановление главного собора Парижа понадобится пять лет.Фото: REUTERS

- Налицо разгильдяйство французских пожарных. Они заливали огонь водой из Сены. Это бесполезно. Специалисты говорят, что нужен был азот и спецпорошок. С таким же успехом можно было тушить водой горящую нефть, - уверен писатель Эдуард Лимонов, проживший в Париже много лет. (Крыша собора была сделана по средневековой технологии, из деревянных и свинцовых частей: по мнению экспертов, заливать плавящийся от высокой температуры металл обычной водой - малоэффективно. - Ред.)

- Нашим пожарным не хватает материального обеспечения, отсюда и все провалы, - говорит «КП» один из активистов французского движения «Желтые жилеты» (уже полгода проводит митинги за отставку правительства) Кристоф Шаленсон. - И вообще, противопожарная защита на самом верху собора, в зоне реставрации, была на максимуме. Уверен, тот огонь имеет криминальное происхождение.

- Мы сделаем Нотр-Дам еще краше, хочу, чтобы с реконструкцией управились в пять лет, - обещает президент Франции Эммануэль Макрон. В настоящий момент официальная версия - случайное возгорание.

РУССКИЕ ПОМОГУТ… В УЩЕРБ СЕБЕ?

Пожар французского храма вызвал бурную и противоречивую реакцию в России.

- Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Мне кажется, это будет правильно, - предложил утром во вторник директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

- В свете ужасной трагедии, постигшей Нотр-Дам, выделяю значительное пожертвование на его восстановление, - сообщил, впрочем, не уточнив сумму, российский миллиардер Андрей Андреев (сделал состояние на сервисах интернет-знакомств).

После обрушения крыши предстоит разобрать тонны обломков.Фото: REUTERS

В самой Франции к вечеру того же дня объявили, что государство и местные миллиардеры готовы пожертвовать на благое дело 700 миллионов евро. Более чем достаточно для реставрации шедевра - основные каменные конструкции и интерьер пострадали мало.

А вот среди отечественных защитников архитектуры призывы «помочь на Нотр-Даму из России» понимания не встретили:

- Наша проблема в том, что мы поддерживаем в нормальном виде 100-200 «открыточных» шедевров типа Кенигсбергского собора в Калининграде или Саратовской консерватории (выполнены в том же готическом стиле. - Ред.), - говорит «Комсомолке» историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. - При этом многие тысячи других памятников по всей стране или уже разрушены, или вот-вот погибнут. Даже в богатой Москве недавно провалился купол в усадьбе Кузьминки; в не лучшем состоянии усадьбы Покровское-Стрешнево, Знаменское-Садки, Ясенево, Кунцево… И это в столице! Страшно даже сказать, что творится за МКАДом. Например, колоссальный шедевр готической архитектуры, Старожиловский конный завод в Рязанской области, грозит разрушиться полностью. Российские деньги (и профессиональных реставраторов, которых тоже не хватает) надо в первую очередь бросать на спасение российских же памятников, а не Нотр-Дама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три версии пожара в Нотр-Дам-де-Пари: случайность, теракт исламистов, месть «жёлтых жилетов» Макрону

Вечером 15 апреля в столице Пятой Республики вспыхнул находящийся на реставрации Собор Парижской Богоматери — шедевр архитектуры и один из символов Франции. Но что могло стать причиной трагедии — и не была ли она злонамеренным поджогом? Различными версиями в беседе с «КП» поделилась знаток французской культуры, автор пророческого романа «Мечеть Парижской Богоматери» Елена Чудинова (подробности)