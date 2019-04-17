Жена ушла от рыжего "Иванушки" к баскетболисту. Уже вторая!

Кумир «нулевых» переживает непростые времена. Как выяснилось, после 17 лет брака его супруга Марина Банкова ушла к молодому красавцу-баскетболисту. 27-летний игрок клуба «Химки» Андрей Зубков на 21 год младше певца (и на 13 - самой Марины!). Недавно влюбленных видели на матче.

С Андреем Марина познакомилась в июне прошлого года на финале баскетбольной лиги ВТБ. Что самое обидное - свела их бывшая гражданская жена Григорьева - Аполлонова Маша Лопатова. По злой иронии судьбы, много лет назад она тоже ушла от певца и тоже к баскетболисту - Андрею Кириленко, с которым воспитывает четверых детей. Кто бы мог подумать, что «рыжий» снова наступит на те же грабли!

Тем более, с Мариной у них была образцовая семья. Дом - полная чаша, двое сыновей: Ване - 15, Артемию - 11. Супруги появлялись на светских раутах, раздавали восторженные интервью друг о друге…

К слову, о разводе речь пока не идет. А в соцсетях супруги и вовсе пытаются поддерживать образ идеальной семьи.

- Любовь моя! Половину своей жизни ты посвятила мне и нашей семье! - написал Григорьев-Апполонов 24 марта, поздравляя пока еще официальную жену с днем рождения.

27-летний игрок клуба «Химки» Андрей Зубков. Фото: instagram.com

А что же новый избранник? Зубков - игрок стартовой пятерки "Химок", неплохо зарабатывает - около миллиона евро в год. В Куркине у него свой дом. Пару лет назад попал в светскую хронику, сделав предложение очередной девушке прямо во время матча.

Говорят, Марина уже перевезла детей к любимому, и младший сын, который занимается хоккеем, быстро нашел с новым «папой» общий язык.

Возможно, «Иванушка» сам виноват в своих бедах, по слухам в звездной тусовке он любил выпить и погулять...

Связаться с самим «рыжим» не удалось, но друг семьи на условиях анонимности рассказал:

- Андрей никогда не отличался образцовым поведением. Пару лет назад его часто видели в ресторанах с новыми пассиями. Однажды в «Чайхане» изумленная публика наблюдала, как очень похожий на Рыжего мужчина целуется с какой-то блондинкой. А что вы хотите - артист, избалованный поклонницами. Неудивительно, что Марина от этого устала...

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