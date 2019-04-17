Светлаков оскорбил Собчак во время интервью.

В среду на YouTube-канале Ксении Собчак появилось интервью с актером Сергеем Светлаковым. Говорили обо всем - о телепроектах, о том, сколько получал на ТНТ Светлаков (400 - 500 000 долларов в год), о его дорогой одежде и часах, о партнерах по сцене, самом странном корпоративе. К слову, частное мероприятие проходило в Монако - это была свадьба 72-летнего мужчины и 18-летней девушки из Германии. В конце вечера жених решил сделать сальто назад, чтобы показать, что он еще ого-го, и конечно, сделал это неудачно, сломав обе ноги.

Уникальность ведущей, как интервьюера, заключается в том, что даже обидные и неприятные вещи Собчак оставляет в верстке программы. И в этот раз оставила. «Наезд» на Ксению во время интервью выглядел обидно даже для такой закаленной в боях женщины, как Собчак.

Внезапно речь зашла о том, гомофоб ли Сергей. Комедийщик признался, что считает гомосексуализм чем-то сродни болезни, генетическим отклонением. И если он будет гулять с детьми и встретит целующуюся однополую парочку, то сделает так, чтобы его отпрыски эту картину не увидели.

Собчак не разделяла его точку зрения, поэтому попыталась подколоть гостя, мол, а сам ли ты не латентный? В процессе разговора Ксения обвинила 41-летнего актера в том, что он «оторвался от народа, от простых парней с пивчиком. Ходит с маникюром». И тут Сергея прорвало. То ли в шутку то ли всерьез ответил артистке:

- Помолчала бы! Я парень с Урала, могу и е... (ударить - авт). Надо тебе все-таки развиваться. Ты вот как 10 лет назад сидела в «Доме-2» у костра, подбрасывая периодически туда картошку, чтобы потом пожрать, так ты там и осталась. Оставь эти вопросы для каких-нибудь интервью с бельгийскими спортсменами.

Дальше артистка, как опытный интервьюер, увела тему на самый дорогой подарок, который когда-либо дарил жене Светлаков:

- Эти часы стоили 30 000 долларов новые, я их купил у человека за 12 000 долларов. Это было и на годовщину свадьбы и на день рождения. Романтично, в Тайланде.

Ксения все же немного обиделась на Сергея, когда мужчина предложил ей отведать в своем ресторане блюдо из конины: «Ну вот почему ты каждый раз, когда меня видишь, вспоминаешь про лошадь? Ты каждой девушке в этом ресторане предлагаешь конину? Вряд ли». Но Светлаков уверил ведущую, что угощал ее искренне.

Также актер рассказал, как борется со звездной болезнью:

- У меня это называется «заземление». Я обязательно должен съездить в очень простое место раз в 2-3 месяца, зайти в дом к людям, которых не знаею. Например, мы так делали в Екатеринбурге - приезжали в обычный двор. Я часто встречаю наших звезд, которые вообще не в адеквате.

Светлаков оскорбил Собчак во время интервью.

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