2019-04-17T19:54:38+03:00
Экономика

Пять лет назад Крым вернулся в Россию. Домой

Приведены отрывки из книги военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца «Спецоперация Крым-2014»
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Пять лет назад Крым вернулся в Россию. ДомойПять лет назад Крым вернулся в Россию. Домой
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«Командир роты капитан Александр Ушаков построил подразделение.

Затем остановился и зычно сказал:

– Р-р-рота, сми-и-ир-р-рна! Слушать сюда! Я уже говорил и повторяю снова: нам поручена очень важная и очень трудная государственная задача. Я бы даже сказал, что это историческая задача. Россия, Крым, президент, министр обороны, комбат и я... Повторяю – и я в том числе, верим в вас и надеемся на вас! Я хочу, чтобы каждый из вас, как свою фамилию, усвоил: российский солдат здесь, в Крыму, стоит на земле, которая на три метра вглубь пропитана кровью его предков. Ваших и моих предков. По великой дурости политических недоумков 60 лет назад русский Крым был отдан Украине. Он жил в ней, как квартирант, как пасынок, как пленный, как гастарбайтер! А теперь, когда киевская хунта устроила военный переворот… Когда эти майданутые хотят навести на Украине и здесь, в Крыму, свои бандеровские порядки, народ Крыма хочет вернуться в Россию...

Когда капитан Ушаков закончил свою пламенную речь, он подошел к высокому и крепкому бойцу и встал напротив него.

– Рядовой Скворцов! – тут же, как положено по уставу, представился боец, приняв стойку смирно.

Лицо капитана сделалось строгим. Он суровым голосом сказал:

– У меня в роте такие не служат! Хотя у тебя и приятная весенняя фамилия…

– Виноват, товарищ капитан, – я «Весна»!

Каждый боец роты спецназа имел свой позывной.

– Ну, «Весна», доложи свои задачи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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