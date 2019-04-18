Людмила Бланк, глава Минэкономразвития Республики Крым

По итогам пяти лет можно отметить ряд значительных положительных изменений в социально-экономическом развитии Республики Крым. Объем валового регионального продукта (ВРП) увеличен в 1,3 раза с 2015 по 2018 год. По предварительным данным, за 2017 год прирост ВРП составил 4% (объем 360 миллиардов рублей), в 2018 году – около 10%.

За 5 лет объем промышленного производства вырос в 1,9 раза. В украинский период за 5 лет (2009 – 2013 гг.) промышленное производство в целом сократилось на 5%, а обрабатывающие производства – на 10%.

Развивается строительная отрасль. Объем выполненных в 2018 году строительных работ превысил 146 миллиардов рублей, что в 2,4 раза превышает показатели 2017 года. В 2018 году введено 348 000 квадратных метров многоквартирного жилья, что в 2 раза превышает показатели украинского периода.

Республика Крым вошла в четверку лидеров по итогам сводного рейтинга качества инвестиционной политики регионов. За прошлый год в экономику республики вложено 296 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что в 1,3 раза больше, чем в 2017 году, при этом доля внебюджетных средств составила 54,6%. Вообще объем внебюджетных инвестиций вырос в 1,4 раза и составил 161,5 миллиарда рублей, из них более 100 миллиардов, или 62%, инвестировано субъектами малого предпринимательства.

Уровень зарегистрированной безработицы в республике в два раза ниже, чем в Российской Федерации, и составляет 0,5% – это 12-е место по России.

Среднемесячная заработная плата за 5 лет возросла в 1,8 раза (с 16 491 руб. в 2014 году до 29 188 руб. в 2018 году). Рост зарплат за год составил 10,8%.

Республика Крым завершила 2018 год с бюджетным профицитом в размере 39 миллионов рублей. Регион исключен из высокодотационных субъектов. Собственные доходы республиканского бюджета увеличились более чем в 1,7 раза. По итогам прошлого года они составили 54,8 миллиарда рублей. Расходы бюджета за 2018 год составили около 175,5 миллиарда рублей, что в 4,6 раза превышает показатели 2013 года. Рост доходов крымской казны позволил в разы увеличить финансирование всех отраслей.

В рамках выполнения Указа Президента России № 204 в Республике Крым минэкономразвития Республики Крым совместно с ответственными исполнительными органами Республики Крым разработаны и утверждены паспорта 46 региональных проектов, мероприятия которых включены в 17 госпрограмм. Всего в Республике Крым реализуется 34 государственные программы.

Внешнеторговый оборот Республики Крым в 2018 году составил более 80 миллионов долларов, внешнеторговые операции осуществлены с партнерами из 56 стран мира. На долю стран дальнего зарубежья приходится 36% от общего стоимостного объема товарооборота, стран СНГ – 64%. В пятерку ведущих стран – торговых партнеров вошли: Украина (29,5% от стоимостного объема товарооборота), Беларусь (22,7%), Турция (8,8%), Италия (7,3%), Армения (6,7%).

Интерес иностранных инвесторов к Республике Крым на сегодняшний день очень высок, однако ввиду известных ограничений, накладываемых в рамках санкций, немногие из крупных инвесторов открыто решаются на реализацию инвестиционных проектов на территории региона, что напрямую влияет на уровень иностранных инвестиций.