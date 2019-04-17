2019-04-17T23:51:54+03:00
Василий Песков

Международный день подснежника

Защитники природы принципиально отказываются рвать или покупать у браконьеров эти цветы
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Подснежники в центре Ярославля.Подснежники в центре Ярославля.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Он ежегодно отмечается 19 апреля во многих странах мира. И, конечно, в России, где первоцветы появляются на солнечных проталинках в средней полосе уже в конце марта. Многие из них, к сожалению, занесены в Красную Книгу как исчезающие виды. Поэтому День подснежника проводится под девизом сбережения прекрасного весеннего подарка природы - ее первоцветов. Защитники природы принципиально отказываются рвать или покупать у браконьеров эти цветы. И по всей стране проходят в этот день замечательные экскурсии по экологическим тропам.

Намечены такие экскурсии и в Воронежском заповеднике имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Пескова: 19 апреля в 11:00 по тропе «Заповедная сказка» состоится прогулка с заведующей музея Василия Михайловича, к.б.н, ботаником Наталией Хлызовой, 20 апреля в 11:00 и 14:00 по экологической тропе «В гармонии с природой» проведет экскурсантов фенолог Инна Сапельникова. Музей природы заповедника 20 апреля с 11:00 до 16 :00 проведет игру по определению найденных на экологических тропах первоцветов, научит узнавать и отличать друг от друга «всё это красивое жёлтое и вон то фиолетовое».

Кроме того, с 15 апреля по 6 мая заповедник проводит конкурс в социальных сетях на лучшую фотографию первоцветов. Победителю достанется подарочный сертификат на бесплатное проживание в гостинице заповедника в лучшие летние месяцы - июнь или июль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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