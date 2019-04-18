Ну и ню: Молодая жена Цекало рисует обнаженных мужчин

Молодая жена 58-летнего Александра Цекало – актриса и модель: в США красавица с экзотической внешностью Дарина Эрвин снималась в кино и участвовала в фотосессиях, порой весьма откровенных. Но главное увлечение 28-летней супруги продюсера – рисование. Дарина рисует довольно профессиональные портреты, причем предпочитает обнаженную натуру. На своей страничке в Инстаграме девушка выложила снимок одной из своих картин. Жена Александра Цекало запечатлена за работой над портретом голого мужчины.

- Рисунок обладает способностью раскрывать самые сокровенные мысли художника — первоначальные идеи, подсказки, ошибки, - написала Дарина.

Дарина Цекало опубликовала в Инстаграме снимок одной из своих работ - портрет обнаженного мужчины.

На портрете художница довольно детально проработала интимные места натурщика. Правда, выкладывая снимок в Инстаграм, она прикрыла гениталии мужчины-модели на портрете ретушью.

Судя по другим снимкам в соцсетях, обнаженные мужчины – любима тема супруги Цекало. Работы Дарины отличает характерная черно-белая графика и смелая манера исполнения. Как относится к творчеству своей спутницы жизни Александр Цекало, неизвестно. В последнем интервью продюсер признался, что очень любит Дарину и считает ее родственной душой. А что было в ее прошлом, его не волнует.

- Я сейчас нахожусь в состоянии невероятного счастья, - рассказал Цекало в программе «Белая студия» на канале «Культура».. - То, что у меня есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю Дарину. Что там было позади — не важно. Важно то, что будет впереди.

Продюсер сравнил свои чувства к молодой жене с наркотиком и признался, что эти отношения открыли для него новые горизонты в работе и в творчестве.

- Любовь важнее всего, даже работы. Более того, без любви правильного в работе ничего не будет. Любовь раздвигает горизонты. Она как наркотик, только естественный. Ее нельзя купить, - считает Александр. - У меня есть ощущение, что любовь надо заслужить. Случай, судьба. Нужно через что-то пройти.

Александр Цекало говорит, что они с Дариной - родственные души.Фото: EAST NEWS

О том, что продюсер и его подруга поженились, стало известно два месяца назад. Цекало и его невеста тихо расписались в США в присутствии родственников. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. Сначала невеста собиралась оставить свою фамилию, но затем все-таки взяла фамилию мужа. Медовый месяц молодожены провели в Италии.

Четвертая жена продюсера родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин. В Америке Дарина получила диплом юриста, но работать по специальности не стала - ее манил мир искусства. Восточная красавица снималась в эпизодах голливудских фильмов и позировала как модель. Ради сексапильной брюнетки Цекало оставил жену – сестру певицы Веры Брежневой Викторию Галушку и двоих детей.