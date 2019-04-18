2019-04-18T13:19:22+03:00
Выборы президента Украины 2019

Владимир Зеленский: «Для украинцев Бандера — герой. И это классно!»

Кандидат в президенты Украины пообещал сделать Лас-Вегас из Украины [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Владимир Зеленский дал интервью киевским журналистамВладимир Зеленский дал интервью киевским журналистамФото: REUTERS
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Актер-политик Владимир Зеленский дал интервью киевским журналистам. Многие, почитав его, сильно удивятся взглядам без пяти минут президента Украины. А чем же он отличается от Порошенко? Тот же Петр Алексеевич, только в профиль. «Комсомолка» приводит самые яркие и интересные высказывания Зеленского.

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ЭТО НОРМАЛЬНО

«Я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало - и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины».

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ДОНБАССУ НЕ ДАМ

«Я считаю, что нет (на вопрос, должен ли быть у Донбасса особый статус, - ред.) Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы <...> Я не буду подписывать такой закон (на вопрос об амнистии для ополченцев, - ред. )»

МАРИХУАНУ И ПРОСТИТУЦИЮ МОЖНО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ

«Медицинская марихуана, я считаю, это нормально, в капельках она продаётся... Я за легалайз капелек — да. Секс за деньги? Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность (и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы) сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили»

ПОЗОВЕМ МАКАРЕВИЧА И АХЕДЖАКОВУ

«Сейчас просто совершенно другой этап информационной войны. Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину. Однозначно. Но если мы с вами берем Макаревича (Андрея Макаревича - ред.), мы знакомы очень близко, и много раз встречались, и говорили про Украину. И, честно говоря, могли с ним выпить по рюмке коньяка... Ну как мы можем запрещать таким парням въезд? Или Лия Ахеджакова? Талантливейшая актриса. Им очень сложно… Ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно».

«ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» ЗАБЛОКИРОВАЛИ БЕЗДУМНО

Такие меры только научили пользователей обходить запрет. «Мое мнение: эта ситуация — я ее называю «парковки в Киеве». У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, — оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Администрация Петра Порошенко должна была сначала создать собственную соцсеть — платформу, которая объединяла бы людей с одинаковым мировоззрением, и лишь затем вводить блокировку

КОМАНДУ ПОРОШЕНКО ЖДУТ АРЕСТЫ

Если они виновны, однозначно (на вопрос о возможных арестах команды Порошеко, - ред.) Есть люди, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят. Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой. Порошенко нужно уйти из политики и забрать в памяти его заслуги перед страной.

НЕЛЬЗЯ ЗАБИРАТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА РУССКОМ

«Квоты (на украинский язык в телевидении) останутся. Вопрос, какие они должны быть? Надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски, нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. Тут большой вопрос с этими квотами, никто отменять квоты не будет, но есть регулирование"

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

- Тут не нужно строить иллюзий по поводу Зеленского, - рассказал «КП» политолог Александр Солуков. - Он ассоциируется у людей с грядущими переменами. Тут они не обманутся, будут зачистки коррупционеров, он попытается оживить украинскую политику. Но ему придется балансировать между нормальными людьми и националистами. Поэтому, чтобы не потерять голоса перед выборами, он делает такие заявления. Но все понимают, что Зеленский — это человек мира. Он попытается остановить войну.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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