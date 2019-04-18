ВКонтакте официально запустила тёмную тему в приложении для Android

ВКонтакте официально представила тёмную тему в мобильном приложении для Android. Обновление поможет пользователям защитить зрение при взаимодействии с приложением в тёмное время суток или в помещениях без освещения.

Включить тёмную тему можно в настройках приложения. Активировать её до официального релиза пользователи могли благодаря пасхалке от Команды ВКонтакте — новое оформление появлялось, если опубликовать историю или написать комментарий с фразой «тёмная тема» под любой записью. Так за несколько дней тему активировало более 4 млн пользователей.

Михаил Лихачёв, ведущий дизайнер ВКонтакте:

«Пониженный контраст и тёмный фон позволяют продолжать пользоваться приложением при слабой освещённости, не напрягая при этом глаза. А ещё многим просто нравится чёрный цвет — тёмная тема была одной из функций, о реализации которых пользователи просили чаще всего. В итоге мы вместе с разработчиками переработали более 300 экранов, чтобы реализовать тёмную тему для Android. Кроме того, мы разработали для себя универсальный подход для работы с цветами, с помощью которого можно создавать темы для нескольких платформ и приложений».

Ранее ВКонтакте запустила тёмную тему в приложении для iOS и в десктопном VK Messenger. По данным Mediascope, мобильное приложение VK является лидером по дневной и месячной аудитории — его используют 46% жителей России.