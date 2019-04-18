"Две операции на бедре, сейчас ещё учусь ходить": Никита Михалков вышел к журналистам на костылях

По традиции в день открытия ММКФ его председатель Никита Михалков дал пресс-конференцию. Многие были удивлены, что режиссёр появился в зале отеля «Стандарт», где проходило мероприятие, на костылях. Судя по всему, старая травма до сих пор не зажила.

Никита Сергеевич сразу предупредил, что сегодня не появится на красной дорожке, как обычно. Режиссёр рассказал, что перенёс две операции на бедре.

«Мне нельзя долго сидеть, да и стоять. Но если я это делать не могу, то должен посмотреть, могу ли я висеть. Сейчас я пока еще учусь ходить».

Для начала он рассказал о том, что же ждёт гостей международного кинофестиваля, уделив внимание самым интересным программам. Поведал, что гости (при огромном желании) смогут увидеть более 1000 фильмов за грядущую неделю. Много внимания Михалков уделил одной секции:

- «Одесса кинематографическая» мне особо дорога. Потому что я свой фильм «Раба любви» снимал в Одессе, там почувствовал этот привкус зарождения кинематографа. По большому счету Одесское кино это особая страница. На той киностудии выросла замечательная плеяда кинематографистов».

Никита Михалков.Фото: Кира БУЛЫЧЕВА

Режиссер признал, что решение перенести ММКФ с июня на апрель было правильным:

- Нам все же было тяжело. Я понимаю, яркая солнечная погода, но большая часть людей разъезжается и это не очень удобно.

На вопрос о том, может ли в России родиться сериал, подобный «Игре престолов», который стал бы популярным во всем мире, Михалков ответил:

- Я не думаю что в России может родиться что-то такое, что будут смотреть в разных странах. У нас очень большая ментальная разница. «Ликвидация» например сериал, пользовался огромным успехом у наших зрителей. Или «Домашний арест». Можете его представить его на канале HBO? Нет. Закончилась та эра, когда только попадание на западный рынок определяло уровень твоего произведения. Сейчас я не вижу необходимости прорываться «туда». Прорветесь, и что? У меня нет комплекса «вот бы нам добавить это, и будет, как «там». Уж как мы только не гнались, чего только не делали. И все как-то...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704022" frameborder="0"></iframe> Никита Михалков на Московском международном кинофестивале.

Режиссёр рассказал и о том, какие жанры в России популярнее всего:

- Я думаю, спортивная драма, комедия. Дело в том, что мы воспитаны на русской литературе. Даже те, кто ее не читал. Даже если вы возьмёте последнего бомжа, он все равно человек из страны, где жил Достоевский. И поступки его будут соотвествующие. Мне кажется, трудно обмануть зрителя. Время уже прошло, когда показывали «сиси-писи» и все бежали смотреть. Одна женщина когда-то меня ругала и сказала - «Настоящее искусство это то, что хочется увидеть, прочесть или услышать и еще раз». Вот это как раз касается того, что же популярно в нашей стране. Да, может быть хочется посмотреть низкопробные комедии, ниже плинтуса, один раз. Но все равно настоящее хочется увидеть снова и снова.