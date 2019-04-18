Не война, а принуждение к миру. Мирными средствами

Редкое решение правительства, которое наверняка будет поддержано большинством россиян, случилось в этот четверг. Его озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев: «Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. … Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений». Да, уголь, нефть и нефтепродукты в этот перечень вошли. И, наверное, сумеет в эту щель пролезть кто-либо особо близкий кому-то. Но не в тех масштабах, что раньше. Экспорт по спецразрешениям - это совсем другой коленкор. Тут и объемы, и конкретные адресаты поставок будут рассматриваться со всеми тщательностью и вниманием. Это вам не просто уплатил пошлину и - кому хочу, тому гоню.

Конечно, хотелось, чтобы это было сделано раньше. Еще в конце 2014-го решение о передаче находящихся в Крыму украинских вооружений и боевой техники вызывало у многих в России недоумение. Да, тамошняя боевая техника была доведена до жуткого состояния, она морально и физически устарела, но все равно могла перевозить живую силу, боеприпасы и вести огонь. Для вставших на защиту шахтерского края ополченцев и добровольцев даже «убитые» Т-72 или БТР-70 были страшными угрозами, потому что у них самих ничего подобного поначалу не было. Хорошо, потом эту передачу техники тормознули.

И все эти годы под недоуменные взгляды и возгласы россиян наши компании продавали на Украину солярку, бензин, другие нефтепродукты. На которых потом ездила не только «золотая молодежь» в Киеве и других крупных городах, но и украинские танки на Донбассе, обстреливая Донецк, Горловку, Макеевку, Луганск и десятки других городов, станиц и сел. Вспомнить тот же танкер «Механик Погодин», который шел в украинский порт с грузом 5 тысяч тонн нефтепродуктов. Война войной, а гешефт по расписанию? На словах поддерживаем Донбасс, а на деле растопыриваем кошелек? Убытки, говорите? Спрос на углеводороды в мире растет. Не залежатся при эффективном менеджменте. Как и уголь тот же.

Не исключаю, кстати, что, начиная с июня в великую мировую нефтяную державу для Украины может превратиться Белоруссия. По той же схеме, по какой она ранее превратилась в креветочно-устричную и т.д. Вот только горячим головам в Минске придется в таком случае отказаться от ремонта нефтепроводов, которым некоторые из них грозили России. Или остаться без дополнительной прибыли. Кстати, никто ведь не мешает ввести ограничения на дальнейший экспорт нефтепродуктов из российской нефти в адрес недружественных к России государств. Было бы логично. Американцы и не такое делают. И их союзники согласны, что это демократия.

Кроме того, нынешним решением правительства России расширен запрет на импорт из Незалежную. Ограничения коснутся «украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов». Но этого можно было и не делать, а можно и сделать. Зачем кормить тех, кто позиционирует себя в качестве врагов? Меньше денег, меньше возможностей для закупки вооружений для воюющих на Донбассе частей ВСУ, меньше жертв в этой отрицаемой в Киеве гражданской войне. И хватит уже делать подобные шаги «в ответ». Пора становиться первыми и задавать тренд самим.

В Киеве уже начался визг и вой, что новые санкции в отношении Украины со стороны Москвы равносильны объявлению войны. Особенно усердствуют «переехавшие» экс-россияне.

Да нет, неуважаемые. Это не объявление войны. И не война ни в коем случае. Это принуждение к миру. Мирными средствами. Пока что.

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