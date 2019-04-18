"Ваня коллекционировал наручники и однажды его уже снимали с цепи в лесу": друг погибшего в Подмосковье путешественника

Погибшего при загадочных обстоятельствах 31-летнего путешественника из подмосковного города Пушкин журналисты не даром прозвали Гудини. Вот только иллюзии с освобождением из пут не случилось. Скелет мужчины нашли 15 апреля в глухом лесу в семи километрах от поселка Черусти Шатурского района Московской области. Правая рука была с помощью наручников и металлической цепи прикована к дереву. Рядом с палаткой, в который он жил несколько месяцев, обнаружили еще десять наручников, четыре замка и звенья цепи.

- Смерть наступила более года назад, - констатировали криминалисты СУ СК РФ по Московской области.

Тело сразу же направили на экспертизу, но из-за давности смерти быстро установить причину не получится. С выводами следователи не спешат. Но улики и показания свидетелей подтверждают казавшуюся в самом начале фантастической версию о том что, Иван сам приковал себя к дереву.

Когда тело Ивана нашли в лесу, его правая рука была с помощью наручников и металлической цепи прикована к дереву.

О том, что молодой человек увлекается экстремальным выживанием, действительно знали все его друзья. Но одно дело отправиться в пеший поход без воды и еды с одним только коробком спичек (такие испытания он устраивал себе чуть ли не раз в неделю) и совсем другое - цепи и наручники. Об этой странности парня знал только его лучший друг.

- Летом 2015-го мне позвонили из полиции и стали расспрашивать про Ваню. Я испугался, спросил, что случилось и они рассказали, что его нашли прикованным наручниками к дереву с районе Сергиева Посада. Говорили, что он был уже без сил и сильно истощен. Насколько я знаю, крики услышали случайные прохожие, которые вызвали полицию. Мы потом говорили с ним о случившемся, но он сказал, что не хочет это обсуждать и закрыл тему. О его странной любви к наручникам я знал, видел их у него, - рассказал Роман Печеркин.

Иван действительно состоял в сообществах по экстремальным видам выживания. Но о таком способе испытаний никто из активистов даже не слышал. Скорее всего, молодой человек придумал его сам.

- Он мечтал вести свой собственный видео блог. Хотел быть таким же популярным, как и его кумир путешественник Антон Кротов. Думаю, эту фишку с цепями он в дальнейшем хотел использовать для привлечения аудитории, но что-то пошло не так, - рассказал еще один друг парня Алексей Дубровский.

На месте гибели молодого человека действительно нашли видеокамеру. Но она оказалась старой и неисправной. Использовать ее для записи видеороликов он не мог. Кстати, ретро-техника была еще одним его увлечением.

- У него был схрон в лесу, где он прятал технику, которую находил на свалках. Магнитофоны, проигрыватели и телевизоры он чинил, а потом продавал, - пояснил друг парня Руслан Шихов.

О еще об одной особенности Вани друзья говорят неохотно. Дело в том, что парень страдал аутизмом. При этом, несмотря на недуг, о путешествиях он знал все. Автостопом и на своем мотоцикле он объехал почти все города России, бывал в Турции и Таджикистане. Историй, когда выжить удавалось лишь чудом, в его жизни было много.

Иван страдал аутизмом и находил отдушину в путешествиях.

- Чувство самосохранения у него было почти не развито. Мог спуститься один в незнакомую пещеру, или наоборот подняться на опору линии электропередач. Мне иногда казалось, что он испытывает судьбу, и я даже говорил, что это плохо кончится. Но Ваня в свойственной ему добродушной манере лишь улыбался и не принимал всерьез, - посетовал Алексей Дубровский.

Не отметают друзья и следователи и версию убийства. Однако каких-то улик, подтверждающих ее, пока нет.

- Установлено, что погибший занимался самоприковыванием, связыванием. На месте происшествия найдена книга "Узлы" Игоря Балабанова. Следствием будут проверяться факты, был ли кто-то ещё с ним в его походе в лесу на момент смерти. Проводится доследственная проверка, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Напомним, погибший не был женат. В Подмосковье он жил вместе с мамой. Именно она сообщила в полицию о пропаже сына.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

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