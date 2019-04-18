Дочь Навального поступила учиться в университет США

Сколько раз блогер Алексей Навальный пинал российских чиновников и депутатов за то, что их дети учатся в заграничных вузах. Нет, из них мы никого не оправдываем. Но тут стало известно, что дочь оппозиционера Дарья Навальная сама уезжает учиться в США на обучение в Стэнфорд. Поступила бесплатно. Только, видимо, проживание в Штатах ее родители будут оплачивать за счет пожертвований от школьников.

Ну а в одном из материалов «КП» предсказывала, что дети Навального уедут учиться за границу.

- У Навального через всю его политическую карьеру шла одна простая идея: если ты хочешь менять Россию, твои дети должны учиться здесь, - рассказал «КП» бывший замглавы московского штаба Навального и юрист его фонда Виталий Серуканов. - Но эти принципы он сам никогда не исповедовал. Все в штабе знали, что его дети готовятся к поступлению в заграничные вузы, что они плотно учат язык. Их и в Москве практически не было. Этот образ Навального, аля «простой парень из Марьино», полная туфта. Сотрудники штаба знали, что когда его дети вырастут, шила в мешке не утаишь. Они абсолютные мажоры, что усугублялось с возрастом.

Экс-сотрудник Навального не верит, что дочь блогера поступила в университет честно.

- Вероятно, о ее поступлении Навальный договорился при одном из визитов за границу, - объясняет Серуканов. - Простых детей из России туда не берут. Нужно как-то отличиться в политике. При чем оппозиционной. Рисковать своими детьми Алексей не стал. Он выставил дочку своей сторонницей, запустил ей шоу в интернете. А рискует Навальный будущем других детей, который выводит на улицы.

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