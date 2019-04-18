На вдову Марьянова подали в суд из-за наследства

Спустя полтора года после трагической смерти актера Дмитрия Марьянова начались суды за его наследство. Актер не оставил завещания. Претенденты первой очереди - вдова, родители и дети. У него остался 21-летний сын от незарегистрированных отношений с моделью Ольгой Аносовой Даниил и 10-летняя дочь Анфиса от единственной официальной жены психолога Ксении Бик. Также на наследство может претендовать отец артиста Юрий Марьянов.

В четверг, 17 ноября Мосгорсуд опубликовал информацию о том, когда состоится первое заседание по наследству Марьянова. Истцом выступил некий (некая) Бик А.В. 33-летняя вдова Марьянова Ксения Бик, а также его отец и сын выступают ответчиками.

Что это за процесс и почему в суд на вдову Марьянова подал человек с ее фамилией? Кто он? Эти вопросы мы задали самой Ксении Бик. Однако женщина отвечать отказалась. Процесс начнется в начале мая.

Напомним, Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в возрасте 47 лет 18 октября 2017 года. У него оторвался тромб по дороге из реабилитационного центра «Феникс» в больницу. Уголовное дело по факту его смерти не закрыто, одной из фигуранток является глава центра реабилитации Оксана Богданова. Актер похоронен на Химкинском кладбище столице.

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Известного актера не стало в середине октября 2017 года. Смерть Дмитрия Марьянова в 47 лет шокировала всех, кто его знал. Последние дни своей жизни артист провел в реабилитационном центре — лечился от алкогольной зависимости. Дмитрию стало плохо, сотрудники центра вызвали «Скорую», но диспетчер не нашла свободную машину. Тогда Марьянова повезли в больницу самостоятельно. К несчастью, помощи медиков актер так и не дождался. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб (подробности)

Свидетель последних часов жизни актера: Дмитрий Марьянов хрипел от боли, но никто не спешил вызывать «Скорую»

15 октября - годовщина смерти актера Дмитрия Марьянова. Напомним, последние свои дни 47-летний артист провел в частном подмосковном центре «Феникс» для реабилитации алко- и наркозависимых. Отсюда живым он уже не вышел - по официальной версии, скончался в машине по дороге в больницу из-за оторвавшегося тромба (подробности)