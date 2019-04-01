Эксклюзив «КП»: Высокопоставленные сотрудники ФСБ арестованы за вымогательство взятки в 65 млн. рублей с экс-гендиректора «Известий» Эраста Галумова

То, что говорит следователь сыну арестованного шокирует. Все это больше похоже на дешевый сериал про бандитов:

Больше года российский политолог, экономист и крупный издатель Эраст Галумов под стражей в «Лефортово». В феврале 2018 года на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, он его совершил еще в 2010 — 2011 году, но посадить его решили почему-то только спустя 8 лет. Почему?

Оказывается, вместо реального разбирательства следственная группа Управления ФСБ, руководил которой старший следователь по особо важным делам майор юстиции Белоусов Сергей Александрович, шантажировала семью Галумова, требуя взятку в 65 миллионов рублей, обещая «порешать» вопрос. А иначе грозились засадить Галумова «по всей строгости» да еще и завести уголовное дело и на его сына Александра.

Как стало известно «КП», в Службу Собственной безопасности ФСБ РФ в декабре 2018 года обратился сын издателя Александр Галумов. Он сообщил, что вот уже больше полугода с ним регулярно созванивается некий «Михаил», который представляет себя высокопоставленным сотрудником, имеющим влияние на следствие. И влияние он действительно имеет. Все разговоры Галумов записывал, скриншоты переписок сохранял, так как собирал материал для обращения в органы. На свой страх и риск он даже перечислил часть требуемой взятки — 3 миллиона рублей. И к своему удивлению обнаружил, что старший следователь Белоусов тут же изменил тактику общения и ведения дела его отца. После этого сомнений в том, что дело сфабриковано ради получения денег у Александра не осталось.

Эраст Галумов во время пресс-конференции, 2015 год. Фото Юрий Машков/ТАСС

С того самого момента (13 декабря 2018 года) и до вчерашнего дня все его переговоры с вымогателями фиксировались сотрудниками Службы собственной безопасности ФСБ. И послушать и почитать им было что.

Из заявления Галумова — младшего:

«Как только отца арестовали, он ("Михаил" - ред.) начал меня искать. Сначала звонил моему дяде и в грубой форме просил передать, чтобы я срочно связался с ним. Потом всем родственникам и даже знакомому риэлтору. Он грозил, что если я с ним не свяжусь, то стоит ждать неблагоприятных последствий и для меня, и для отца».

Все разговоры Александр Галумов записывал, а скриншоты переписок сохранял.

Александр тут же написал жалобу старшему следователю Белоусову. Но тот не только никак не среагировал, но и сообщил, что «Михаил» звонил и ему. После этого «Михаил» стал звонить не только родственникам арестованного Эраста Александровича, но и его адвокату Владимиру Семенцову, демонстрируя тем самым полную осведомленность о том, что происходит. Параллельно Эрасту Галумову предъявляют еще один эпизод. На что «Михаил» дает понять, что это за несговорчивость. Проконсультировавшись с другими сотрудниками ФСБ Александр Галумов решает вступить в переговоры с посредником от следствия «Михаилом». И все фиксировать.

«Мой первый разговор состоялся в конце июня 2018 года. «Михаил» заявил, что для того, чтобы следствие не предъявило мне лично и моему отцу некие новые эпизоды преступлений, я должен заплатить им. Он также заявил, что с моим отцом пытались связаться и договориться об устранении уголовного преследования и ранее. Но он не согласился. А если и я не соглашусь, то мой отец никогда уже не выйдет из заключения», а я буду объявлен в пожизненный международный розыск».В июне Галумов - младший перечисляет «Михаилу», как тот и требовал, первый аванс — 3 миллиона рублей. Все расчеты идут через электронный биткоин-кошелек. И о чудо, после получения денег «Михаилом» старший следователь Белоусов вдруг идет на большие послабления. Разрешают адвокату бывать на свиданиях с подзащитным раз в неделю. Дает разрешение на звонки домой, на свидания с родственниками. Все свои действия подкрепляя словами «Мы же с вами теперь дружим». А «Михаил» отправляет сыну Галумова копии протоколов допроса основных свидетелей по делу его отца. И сливал прочую информацию, демонстрируя близость к следствию.

Тем временем приходит время второго платежа. «Михаил» требует перечислить транш в 15 000 000 рублей. Александр говорит, что денег нет, а чтобы их получить хорошо бы продать семейную недвижимость, которая арестована следствием и все правоустанавливающие документы тоже изъяты. И тут же старший следователь Белоусов отдает их адвокату Эраста Владимиру Александровичу Семенцову.

А когда второй транш стал задерживаться, на том конце провода начали нервничать, угрожать. В итоге Галумову предъявили обвинение, которое оказалось максимально строгим. В тот же день его сын Александр получил смс от «Михаила»: «Как вам обвинение? А могли бы его смягчить» ( фото на сайте).

Из общения с сотрудниками ФСБ: "Как вам итоговое обвинение? Вы могли его смягчить, но не захотели".

Из переписки: "Не затягивайте процесс. На текущий момент вами обеспечено 5% оговоренного, этого недостаточно".

Оборотни в погонах

После вмешательства Службы собственной безопасности ФСБ удалось установить, что этот самый «Михаил» никто иной как бывший следователь УСБ ФСБ Александр Алексеевич Колбов. Он уволился буквально в конце 2018 года, но до последнего продолжал звонить и угрожать сыну арестованного издателя. 17 апреля 2019 года Басманным судом он отправлен под арест на время следствия до 16 июня 2019 года.

А следом в СИЗО отправлен и его коллега, руководитель следственной группы, ведущей дело против Галумова, Белоусов Сергей Александрович. Его арестовал Военный гарнизонный суд, так как он все еще действующий сотрудник ФСБ. Остальные участники преступной группы в настоящий момент устанавливаются.

«КП» связалась с адвокатом Эраста Галумова Владимиром Семенцовым:

- Да, подтверждаю. Преступники задержаны в результате длительной и кропотливой работы сотрудников собственной безопасности ФСБ РФ. Они выявили «оборотней в погонах», работавших в центральном аппарате СУ ФСБ РФ. Уголовное дело в отношении вымогателей возбуждено, идет предварительное следствие. Главный вопрос, который интересует нас сейчас - кто будет расследовать дело в отношении нашего подзащитного Галумова Эраста Александровича? В ходе предварительного следствия он принял условия вымогателей: под угрозами признал свою вину в преступлениях, которые не совершал и подписал без всяких возражений документы, предложенные следствием.

Дело Галумова до сих пор в Следственном Управлении ФСБ и готовится к направлению в суд. В соответствии с законом и здравым смыслом, оно должно быть возобновлено и передано для дальнейшего объективного расследования в иной следственный орган, иное подразделение Следственного Комитета. Изъятие о передаче дела из одного следственного органа в другой является в компетенции Генеральной Прокуратуры. Надеемся это скоро произойдет.