Красная дорожка ММКФ: Боярская в образе «Кровавой барыни», а Кожевникова - «Дама с собачкой»

Сегодня вечером светский люд, ежась от прохладной апрельской погоды, стекался к Театру мюзикла, чтобы засветиться на церемонии открытия 41-го московского международного кинофестиваля. Дорожка, конечно, выглядела сиротливо без Никиты Михалкова - режиссер с трудом стоит на ногах после двух операций на бедре, поэтому решил, что такие нагрузки на организм будут лишними.

Звезды пока не привыкнут к тому, что открытие проходит в апреле, месяце, скажем, не самом комфортном для обнажений на красной дорожке. Но наши артисты постарались выглядеть не без изысков.

Елизавета Боярская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всех потрясла воображение Елизавета Боярская. Да, мы знаем, что «Кровавой барыней» назвалась Ксения Собчак. Но, увидев 33-летнюю актрису, нам было трудно избавиться от этого образа в голове. Черное платье в неоготическом стиле шло актрисе, и было уместно на красной дорожке. Да, неожиданно, зато не холодно. Думаем, Михаил Боярский, вполне мог бы вскричать свое коронное «Тысяча чертей!» при взгляде на образ дочери.

Екатерина Климова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полной противоположностью ей выглядела мать четырех детей Екатерина Климова. 41-летняя актриса ежилась от ветра в прекрасном платье в греческом стиле, открывающим одно плечо. Но, как в сказке «Морозко», говорила что ей совсем не холодно. На самом деле платье все же выглядело несколько легкомысленным для вечернего мероприятия в прохладную погоду. Климовой больше идут ретро-наряды, и именно такой был бы крайне уместен в этот вечер. А нынешний скорее подошел ее героине из сериала "Влюбленные женщины".

Любовь Толкалина с дочерью Марией.Фото: Михаил ФРОЛОВ

41-летняя Любовь Толкалина пришла на мероприятия вместе с дочкой Марией. Какое-то время назад девушку подозревали в анорексии, увидев в ее худобе неестественность. Надо сказать, что Маруся и правда выглядит очень стройно, но вряд ли в этом есть что-то нездоровое: пару лет назад девушка сбросила 30 кило и старается удерживать вес. Мать и дочь пришли в «луках», подобранных друг под друга - Любовь в золотистом платье свободного кроя, 18-летняя Мария - в зеленом полупрозрачном: будто две лесные феи.

Мария Кожевникова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

34-летняя Мария Кожевникова прибыла на дорожку с опозданием из-за сильных пробок. Но фурор произвела - актриса появилась на мероприятии в красном пышном платье с синими цветами, к которому подобрала пикантную деталь - красный бантик на шею. Ну просто чеховская «Дама с собачкой»! Артистка пожаловалась, что ее наряд еле поместился в машину, но призналась, что настроение праздничное и на открытие ММКФ как раз и надо надевать подобные платья.

Татьяна Михалкова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна и Надежда Михалковы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все семейство Михалковых (вернее, женская его часть) пришло на красную дорожку в черном.Татьяна Евгеньевна (72), Надежда (32) и Анна (44), как сицилийские вдовы, выглядели строго и мрачно, но при этом стильно. Мы уверены, что цвет был выбран не по каким-то причинам типа протеста против чего-то, как на Западе, а просто таков «корпоративный» стиль Михалковых.

Егор Бероев и Ксения Алферова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Озорничали на дорожке и еще одни «люди в черном» - 41-летний Егор Бероев и его супруга, 44-летняя Ксения Алферова. Эта пара очень редко выходит в свет - только на ММКФ или же на благотворительные мероприятия. Поэтому очень радостно видеть, что Егор и Ксения по прежнему любят друг друга, даже спустя 18 лет с момента бракосочетания.

Ольга Кабо.Фото: Михаил ФРОЛОВ

51-летняя Ольга Кабо пошла против погоды, появившись на дорожке в золотистом брючном костюме - классический «лук» из 90-х. Получилось стильно, но вне общей темы «тяжелого люкса».