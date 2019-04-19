Анатолий Вассерман: Спасибо за санкции, товарищи янки!

Я одессит, я из Одессы, здрасте, говорил я, приезжая в Крым несколько раз в году в период до 2014 года. Настроен я был весьма и весьма скептически, поскольку отчетливо видел неважную ситуацию, которая складывалась в крымской экономике. Повторяться, давая комментарии, конечно, не правильно. Но и тогда, совершая визит на полуостров, я говорил одну и ту же фразу, которая сегодня, на мой взгляд, неплохо иллюстрирует разницу между положением в Крыму в то время и сейчас: «В Одессе я, как правило, намекаю, что после дорог в Одессе-маме московские дороги кажутся ровными. Так вот после крымских дорог одесские кажутся ровными». Дороги, транспорт я всегда считаю одним из главных ориентиров для оценки экономической ситуации в регионе. После воссоединения Крыма с Россией я тоже не раз бывал на полуострове и четко замечал: качество дорог улучшалось с каждым годом. Да и не только дорог. Откровенно говоря, ситуация изменилась в лучшую сторону резко.

Понятно почему: российское государство целенаправленно стало вкладывать значительные средства в развитие Крыма. Но отсюда возникает вопрос: станет ли Крым и в дальнейшем дотационным? Я думаю, что поначалу на его развитие придется потратиться, поскольку Украина отсюда деньги забирала, а вовсе не инвестировала. Но если вникнуть в ситуацию, просчитать все «за» и «против», вникая в экономические возможности Крыма, окажется, что в силу свой специфики полуостров вовсе не регион-нахлебник. Я внимательно следил и до 2014 года за источниками пополнения украинского бюджета. Знаете, статистика как бы показывала тогда Крым дотационным – и делалось это в пропагандистских целях. Но вот стоило проанализировать всю статистическую картину и разные ее разделы, оказывалось, что Крым был одним из главных источников наполнения бюджета Украины. Только вот еще во времена СССР существенную доля доходов полуострова оставляли на его развитие. А Украина напротив выдаивала Крым, и ему мало что оставалось от заработанного.

Что же происходит в Крыму сегодня и каковы перспективы его развития? Они очевидны: нужно продолжать развивать дорожную, транспортную инфраструктуру. Конечно, уже ситуация изменилась в связи с открытием автомобильной ветки Керченского моста и серьезно изменится, когда в конце нынешнего года откроется ветка железнодорожная. Естественно, развитие туризма увеличивается в меру пропускной способности транспортных магистралей, строительства современных отелей – это само собой разумеется. Полагаю, туристическая отрасль сможет неплохо развиваться впредь. Для этого следует обеспечить в Крыму такие стандарты, которые позволили бы сделать туризм на полуострове конкурентоспособным, по крайней мере, в сравнении с недорогими туристическими державами, куда давно ездят в отпуск россияне. Но для этого следует обратить внимание и на развитие сельского хозяйства, поскольку привозные продукты питания для отдыхающих делают этот отдых дороже. Многие годы сельское хозяйство Крыма подстраивалось под режим орошения из Днепра. Сейчас Северо-Крымский канал перекрыт, соответственно, надо разрабатывать новые варианты орошения. К примеру, прокладывать по дну Азовского моря пластиковые водоводы из низовий Дона и Кубани.

При всех серьезных проблемах Крыма существует все же основная, имея ввиду необходимость быстрого развития полуострова. Проблема эта заключается в том, что многие крупные компании, осуществляющие масштабные работы в разных сферах в России, не рискуют заходить в Крым из-за опасения санкций. А это и замедление строительства, проведения разного рода реформаторских работ, и снижение их качества. Отсюда вполне очевидное и экономически верное решение: необходимо поощрять компании, все же работающие в Крыму, предложениями серьезных выгодных работ на территории нашей страны. Бизнес хорошо умеет просчитывать выгоды и перспективы. Например, компании братьев Ротенбергов, хорошо зарекомендовавшие себя очень солидными работами по всей России, не боятся заходить в Крым – они и так находятся под западными санкциями. Думаю, чем больше санкций будет налагаться на отечественные компании, тем быстрее станет развиваться Крым, тем больше появится заинтересованности предпринимателей на всей территории Российской Федерации включиться в работы на полуострове. Посмотрите, например, как резво развивается в условиях этих санкций наше сельское хозяйство. Так вот, вы нам изрядно поможете санкциями, товарищи американцы!

В целом Крым набирает неплохой темп развития, но проблем, конечно, надо решать еще очень немало.