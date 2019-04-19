Анастасия Алехнович, директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина: «Потенциал индустрии гостеприимства регионы не используют и на 10%»

Безусловно, это привычный и для многих удобный штамп. Но насколько он соответствует современным реалиям?

Сегодня практически во всем мире, наиболее значимое число рабочих мест и высокую добавленную стоимость формируют секторы услуг. И далеко не последнее место в этом ряду занимает сектор «индустрия гостеприимства», который включает в себя деятельность предприятий туристической отрасли, ресторанов, санаторно-гостиничного комплекса, виноделие, сопутствующие профильные услуги и пр.

Конечно, в экономике СССР современной рыночной «индустрии гостеприимства» существовать просто не могло. За последние 25 лет ситуация изменилась, но главные успехи страны в этом секторе – строительство туристической инфраструктуры в Сочи при подготовке к проведению Олимпийских игр и в городах, принимавших Чемпионат мира по футболу.

Вместе с тем в нашей стране, которая тут далеко не лидер, в «секторе гостеприимства» уже трудоустроено около 4,3% всех занятых, создается около 0,73% добавленной стоимости российской экономики. И это только официальные данные.

Наши эксперты внимательно изучили текущие проблемы отечественной индустрии гостеприимства и те иностранные кейсы, которые показали значимые результаты.

Конечно, трудно переоценить туристический потенциал российских регионов с их богатейшей историей и уникальными природными ресурсами. Более того, с точки зрения роста и создания новых рабочих мест развитие въездного и внутреннего туризма – крайне перспективное направление и прекрасная возможность для развития смежных услуг на конкретных территориях. Допустим, Крым – просто идеальная территория для создания современного туристического кластера. И это только самый очевидный пример.

Но до сей поры этот потенциал нашими регионами не использован и на 10%. Более того, у нас сегодня уровень производительности труда на 1 занятого в этом секторе составляет около 270 тысяч рублей в год. Для сравнения - аналогичная цифра в Германии составляет 2 миллиона рублей, а во Франции – более 3 миллионов рублей.

«Потенциал индустрии гостеприимства регионы не используют и на 10%»

Можно долго говорить о причинах такой ситуации, но главное для наших экспертов – предложить решения, серьезно проработанные и реалистичные.

Нами был разработан пакет системных мер и конкретных решений для развития этого сектора. Прежде всего, необходимы решения на уровне государства. Это касается изменения условий регулирования отрасли и обеспечения условий для роста инвестиций в основной капитал предприятий. Нужны меры, которые позволят обеспечить инвестиции в необходимую туристическую инфраструктуру, обеспечить конкурентоспособную цену услуги для отечественного туриста, решить проблемы стоимости внутренних транспортных перевозок, освободить средства частного бизнеса для инвестиций в повышение качества туристических продуктов, создание современных информационных цифровых сервисов.

Каких результатов можно ожидать от этих действий? Вполне конкретных. По оценкам экспертов, реализация подобной программы позволит увеличить число рабочих мест в этом секторе до 1 100 000, а добавленную стоимость - до 786 миллиардов рублей уже к 2024 году. А к 2037 году - создать еще около 770 тысяч новых рабочих мест и увеличить добавленную стоимость до 3,6 триллионов рублей в год.

«Индустрия гостеприимства» стала одним из 9 несырьевых секторов отечественной экономики, которые сегодня обладают наибольшим потенциалом роста и мультипликативным эффектом для экономики. Именно программы развития этих секторов и стали содержательной частью нашей «Дорожной карты» и результатом тщательной работы более 1000 экспертов и практиков.

Он разработан по поручению Президента страны и будет представлен в конце мая на Втором Столыпинском форуме. На форуме будут рассмотрены решения не только в разрезе наиболее перспективных отраслей, но и решения, уже вполне приложимые к развитию определенных регионов. Мы уверены, что сейчас самое время сменить режим бесконечного обсуждения на режим конкретных действий.