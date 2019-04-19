Дочь миллиардера Самвела Карапетяна впервые рассказала об уходе мужа к Виктории Лопыревой: «Это был самый большой идиотизм и эгоизм»

Героиней майского номера журнала «Tatler» стала Татевик Карапетян – дочь владельца строительной компании «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. 29-летняя бизнес-вумен (Тата - первый вице-президент группы компаний «Ташир») впервые рассказала о том, как она пережила измену мужа. Бизнесмен Игорь Булатов ушел от нее к «Мисс Россия» и послу FIFA Виктории Лопыревой.

В декабре прошлого года 35-летняя Виктория эксклюзивно рассказала «Комсомолке», что ждет первенца. Отцом ее сына Марка Лионеля стал 36-летний Игорь Булатов – зять владельца ГК «Ташир» и вице-президент компании. Когда папарацци сфотографировали беременную Лопыреву и ее избранника на пляже в Майами, разразился скандал. Представители семьи Карапетян заявили, что Тата и Игорь больше не семья – мол, они развелись несколько месяцев назад. А несколькими часами позже информация о Булатове исчезла с сайта компании «Ташир». От ухода из семьи Игоря не остановили даже двое детей, причем младшей дочери Булатова на тот момент было всего семь месяцев.

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Тата Карапетян лишь однажды упомянула в соцсетях, что о романе мужа она узнала из СМИ. В интервью «Tatler» бывшая жена Игоря Булатова рассказала, что постаралась спокойно пережить уход мужа. Тем не менее, Тата не скрывает, что считает измену супруга большой глупостью – ведь влиятельная семья Карапетян так много сделала для него. Уход бывшег мужа к Лопыревой она называет «саморазрушением».

- Как можно было провалить этот экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был самый большой идиотизм и эгоизм, - говорит она. - Как бы парадоксально это ни звучало, я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу — перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня все это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор?

Тата Карапетян воспитывает двоих детей от Игоря. Фото: Инстаграм.

Тата призналась, что с тех пор, как она увидела снимки мужа с Лопыревой в Майами, она больше не встречалась с Игорем. Общению экс-супруга с детьми она не препятствует. Если Игорь выражает желание встретиться с ними, она назначает время и место. Правда, с тех пор Игорь видел детей всего два раза.

Дальнейшую судьбу Игоря Карапетяны решили на общем семейном совете.

- Модель реагирования на любую ситуацию, выходящую за рамки привычного, у нас обсуждается на домашнем «совете директоров». И там формируется взвешенная позиция. В данном случае такая: «Работаем и живем дальше, мир не рухнул», - говорит дочь миллиардера.

Самвел Карапетян с женой Этери и с внучкой. Фото: Инстаграм.

С Игорем Тата познакомилась, когда ей было всего 15 лет. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в ресторане «Сафиса» - по словам Карапетян, на их браке настояли родители. После свадьбы молодожены жили с родителями Таты. Ее мама каждое утро жарила зятю сырники, а отец Самвел был очено доволен зятем. Но в какой-то момент Игорь вышел из-под контроля и решил, что всего добьется сам. «не каждый проходит испытание властью и деньгами», - говорит один из знакомых Булатова. Сейчас Тата наслаждается свободой и говорит, что замуж больше не выйдет.