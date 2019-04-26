2019-04-26T14:40:55+03:00
Звезды

«Ем вкусно»: Саша Савельева рассказала о том, как восстанавливается после тяжелых родов

35-летняя певица выглядит великолепно
Ольга АНТОНОВА
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Саша Савельева.Саша Савельева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Саша Савельева первый раз стала мамой в конце марта. Роды проходили в Москве, в элитном роддоме и дались певице нелегко. Говорят, что ребенок появился на свет раньше срока и какое-то время красавица вместе с малышом провела в больнице. При этом ни она, ни ее супруг Кирилл Сафонов не комментировали то, что они стали родителями. Однако же, теперь когда самое волнительное позади молодая мама с удовольствием публикует в своем инстаграме фото с детской коляской. При этом, сама солистка группы «Фабрика» выглядит так будто не она родила всего месяц назад: стройная, с осиной талией и идеальной кожей.

На днях, молодая мама опубликовала фото в женственном платье с цветочным узором и открытыми плечами. Фанаты не могли не поинтересоваться у Савельевой, как она восстанавливается после родов. Певица ответила. «Если честно, я не знаю, как правильно нужно восстанавливаться… Просто ем вкусно, то, что подходит для грудного вскармливания, стараюсь спать в короткие промежутки, но, правда, не всегда получается. Пока держусь. Не геройствую с уборкой и готовкой. Пытаюсь максимально расслабиться», — призналась звезда.

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Надо отметить, что ранее артистка признавалась, что прийти в форму после родов ей помог медицинский корсет.

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Девяточка.
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Друзья семьи не сомневаются: в ближайшее время Саша Савельева и ее первенец окажутся дома. "Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. Главное, чтобы Саша сейчас тоже не переживала, потому эмоциональная составляющая ребенка зависит полностью от эмоционального состояния матери", - успокоила мама троих сыновей, актриса Мария Кожевникова. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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