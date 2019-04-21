2019-04-21T08:10:05+03:00
Звезды

«Голос вернулся» : Жена Жванецкого показала видео с закрытого концерта Пугачевой

Алла Борисовна спела свои давние хиты для друзей [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Десять лет назад Алла Пугачева объявила об уходе со сценыДесять лет назад Алла Пугачева объявила об уходе со сценыФото: Instagram.com
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Десять лет назад Алла Пугачева объявила об уходе со сцены. Певица призналась, что завершить гастрольную деятельность ей пришлось из-за здоровья.

- Голос перестал меня слушаться, - объяснила журналистам артистка. - После ряда операций голос подсел и не может выразить тех чувств, которые я хотела бы, чтобы он выражал.

Однако на своём недавнем сольнике Алла Пугачева исполнила вживую более 20 песен. И на своём юбилее продолжила песенный марафон, развлекая друзей своими старыми хитами: «Прости, поверь», «Любовь, похожая на сон» и другими.

Видео выступления Пугачевой на юбилейном банкете выложила в фейсбуке жена Михаила Жванецкого Наталья.

- Алла - супер! Самая лучшая!

И пусть меня уволят из друзей, но я хочу выставить это видео, - написала в своём блоге супруга сатирика, разместив ролик, где Пугачеву поёт вживую свою нетленку «Любовь, похожая на сон». - Хотелось подпеть во всё горло, но боялась испортить запись, иначе бы вы слушали моё соло,-добавила Наталья Жванецкая.

- Голос вернулся. Пусть не такой, как в 40 лет, но выступление достойное, - обсудили пение Пугачевой блогеры.

«Голос вернулся» : Жена Жванецкого показала видео с закрытого концерта Пугачевой.

Напомним: с Михаилом Жванецким Алла Пугачева дружит много лет.

- Я ему звоню, когда тупею. Я обожаю этого человека, - говорит о Жванецком Примадонна. - Я преклоняюсь перед его талантом. Я ему говорю это по телефону. Говорю, когда мы сидим за столом. Я готова говорить ему об этом с утра до вечера. Жить в одно время с человеком, понимая, что это гений... Жизнь ведь как устроена. При жизни никто не скажет, что ты гений. Все говорят уже потом. А я ему говорю, когда он в здравии, когда он с нами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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