Медведева, Матвиенко и Нарышкин подпевали Пугачевой на юбилейном шоу

В вип-партере на юбилейном сольнике Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце были замечены не только звезды эстрады, но и политики.

Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Игорь Шувалов, замглавы Правительства России Ольга Голодец и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подпевали, как старым песням звезды, так и новым.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на концерте Аллы ПугачевойФото: Мария РЕМИЗОВА

На шоу пришла и супруга пресс-секретаря президента России олимпийская чемпионка Татьяна Навка со своей мамой.

Николай Басков - тоже в зрительном залеФото: Мария РЕМИЗОВА

Филипп Киркоров перед концертом о чем-то беседовал со Светланой Медведевой. А Николай Басков поспешил поприветствовать Валентину Матвиенко.

Филипп КиркоровФото: Мария РЕМИЗОВА

Ранее Аллу Пугачеву с юбилеем поздравил телеграммой президент России Владимир Путин.

Алла Пугачева с семьей на сценеФото: Мария РЕМИЗОВА

Напомним: свой юбилей «женщина, которая поёт» отметила на сцене Кремлевского дворца новой программой. Алла Борисовна десять лет не выпускала сольных шоу, поэтому ее концерт "P.S.” стал настоящим подарком для всех поклонников ее таланта.

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Репетиции нового шоу Аллы Пугачевой "P.S” проходили в строжайшей секретности, поэтому никто не знал, что единственной артисткой, которую Примадонна позвала выступить на своём юбилее в Кремле, станет балерина Анастасия Волочкова (подробности).