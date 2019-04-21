«Дорогая женщина»: Алла Пугачева блеснула на юбилее украшением за 80 миллионов рублей

Бытует мнение, что дорогие украшения Алла Пугачева начала носить только после свадьбы с Максимом Галкиным.

Напомним: в 2011 году Пугачева и Галкин официально оформили свой брак. Свадьба была скромной, а подарки юмориста царскими.

- Максим подарил мне на свадьбу ювелирный комплект: серьги, кольцо и браслет с бриллиантами и сапфирами. Теперь я дорогая женщина, - похвасталось в день свадьбы журналистам Алла Борисовна.

Однако, как выяснилось, роскошными украшениями Пугачеву осыпал и ее бывший муж Филипп Киркоров.

На банкет в честь своего 70-летия, который прошёл в элитном ресторане на Рублевке, Алла Пугачева надела давний подарок Киркорова-подвеску «Арлекин». Давний подарок Филиппа можно рассмотреть на фото из Инстаграма Николая Баскова, ставшего негласным ведущим праздничного банкета Аллы Борисовны. Ювелиры оценили украшение Пугачевой, которое презентовал ей много лет назад Киркоров, аж в 80 миллионов рублей.

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