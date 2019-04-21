Будущим премьером Порошенко назван Вован Лексусов

Премьер-министр самопровозглашенного государства Косово Рамуш Харадинай неожиданно для всех раскрыл имя будущего украинского коллеги в случае победы на выборах Петра Порошенко.

- Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петро Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего самого лучшего и победы для ведения Украины по пути евроатлантической интеграции. Косово и Украина стоят вместе как свободные и процветающие народы, - написал он в субботу в Твиттере.

Уже смешно, даже без фамилии будущего главы кабмина. Подписчики косовара оказались поэрудированнее и просветили жертву пранкеров.

Рамуш Харадинай удалил твит о Порошенко

- Подождите минуту, вы (нецензурное удивление. - Ред.) серьезно? У вас нет идей, кто такие Вован и Лексус? - удивился один.

- Он - новый премьер-министр. Без сомнений, - ответил там уже сам пранкер Вован (Владимир Кузнецов).

- Пусть Господь благословит его! - повеселился еще один подписчик.

- Желаю украинскому народу в премьеры только Вована Лексусова, - написал некий доброжелатель "Сырок Дружба".

А журналист британской газеты The Guardian Шон Уокер там же высказал предположение, зачем российские пранкеры звонили в Приштину: "Лучшая догадка: Вован и Лексус сказали Карадинаю, что это Порошенко и Украина в случае его победы признает Косово".

После такого жертва свой твит удалила, а вот предыдущий в поддержку действующего президента Украины от 29 марта пока оставил: "Я полностью поддерживаю моего друга Петро Порошенко на президентских выборах. Евроатлантический путь гарантирует мир, стабильность и процветание".

- От лица Порошенко мы разговаривали с ним трижды, просили разместить пост в его поддержку. Мог бы хотя бы предварительно прогуглить, кто такой Вован Лексусов, прежде чем агитировать за него с Петро. Этот пранк обнародуем после второго тура украинских выборов, - рассказал Вован "Комсомолке".