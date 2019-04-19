Порошенко готов стать премьером при Зеленском?

Будущее занимающего ныне (пока еще) президента Украины видится в тумане. Но бывшие его союзники, в одночасье ставшие его противниками, считают, что Петр Порошенко сохраняет амбиции на высшие посты в системе государственной власти страны.

- Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план - он хочет быть премьер-министром Украины, - заявил Геращенко в интервью радио «НВ» и подчеркнул, что именно потому Петр Алексеевич является «главным интересантом досрочного роспуска Верховной рады» и выборов нового парламента, чтобы «не потерять те голоса, которые сейчас у него есть благодаря полной пропаганде».

Идея, может быть, и здравая, особенно, если учесть порядок утверждения премьер-министра. С одной стороны премьер-министра утверждает Рада, которой кандидатуру на этот пост предлагает президент, но главе государства эту кандидатуру предлагает все та же коалиция фракций в парламенте. Кроме того, на Украине давно уже обозначили тренд на превращение президентско-парламентской республики в парламентскую, в которой глава правительства будет играть боле важную роль, нежели формальный лидер страны. Вот только кто же даст Порошенко такую возможность? Коломойский, который уже заправляет самолет для возвращения на Украину? Зеленский, который принесет лопату, чтобы самолично вырыть себе политическую могилу? Тимошенко, что сама не против занять этот пост? Бывшие соратники Порошенко, уже сейчас стремящиеся заслужить прощение за свои делишки, и оттого самые безжалостные к бывшему (пока еще нет) шефу?

Порошенко это прекрасно понимает, и не намерен сдаваться.

- Я не сдаюсь и не сдамся, я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин! – написал он на своей странице в Фейсбук. - Пять лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти пять лет. Понимаю, что мало с вами говорил – я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми способами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь.

К тому же, Порошенко явно обрадовали новой социологией. Похоже, что уж очень заказной, поскольку по данным центра им. Драгоманова, проводившие опрос, заявили, что за Зеленского теперь готовы голосовать всего 54%, а отдать свой голос Порошенко готовы уже 44% избирателей. А ведь время еще есть. В том числе и для активных, и просто провокационных действий. Так, украинское издание «Страна.ua» написало, что во время дебатов может произойти инсценировка покушения на Порошенко. На эту тему, по данным украинских журналистов, в Управлении госохраны (аналог нашего ФСО) прошло несколько неофициальных совещаний с очень узким составом участников. По мнению организаторов, отвага гаранта, который чуть не станет «жертвой» злочинцев из числа сторонников Зеленского или «руки Кремля», должна переломить настроения в обществе.

Только слабо верится. Нет не в имитацию покушения, в возможность перелома ситуации. Это только Бабченко можно было «воскресить», потому что он притворялся трупом, политым свиной кровью. А сам оставался живым. А с Петром Алексеевичем все ровно наоборот.

Хотя, если он все же каким-то чудовищным способом выиграет эту гонку, переворотом ли, узурпацией власти или еще как, для России, как я считаю, будет только лучше. Иллюзий не останется. От слова совсем.