2019-04-19T11:51:22+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко готов стать премьером при Зеленском?

Такую версию озвучил идеолог «Миротворца» депутат ВРУ Антон Геращенко. Но Петр пообещал «не сдаваться без боя» [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый планПетр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый планФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Будущее занимающего ныне (пока еще) президента Украины видится в тумане. Но бывшие его союзники, в одночасье ставшие его противниками, считают, что Петр Порошенко сохраняет амбиции на высшие посты в системе государственной власти страны.

- Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план - он хочет быть премьер-министром Украины, - заявил Геращенко в интервью радио «НВ» и подчеркнул, что именно потому Петр Алексеевич является «главным интересантом досрочного роспуска Верховной рады» и выборов нового парламента, чтобы «не потерять те голоса, которые сейчас у него есть благодаря полной пропаганде».

Идея, может быть, и здравая, особенно, если учесть порядок утверждения премьер-министра. С одной стороны премьер-министра утверждает Рада, которой кандидатуру на этот пост предлагает президент, но главе государства эту кандидатуру предлагает все та же коалиция фракций в парламенте. Кроме того, на Украине давно уже обозначили тренд на превращение президентско-парламентской республики в парламентскую, в которой глава правительства будет играть боле важную роль, нежели формальный лидер страны. Вот только кто же даст Порошенко такую возможность? Коломойский, который уже заправляет самолет для возвращения на Украину? Зеленский, который принесет лопату, чтобы самолично вырыть себе политическую могилу? Тимошенко, что сама не против занять этот пост? Бывшие соратники Порошенко, уже сейчас стремящиеся заслужить прощение за свои делишки, и оттого самые безжалостные к бывшему (пока еще нет) шефу?

Порошенко это прекрасно понимает, и не намерен сдаваться.

- Я не сдаюсь и не сдамся, я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин! – написал он на своей странице в Фейсбук. - Пять лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти пять лет. Понимаю, что мало с вами говорил – я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми способами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь.

К тому же, Порошенко явно обрадовали новой социологией. Похоже, что уж очень заказной, поскольку по данным центра им. Драгоманова, проводившие опрос, заявили, что за Зеленского теперь готовы голосовать всего 54%, а отдать свой голос Порошенко готовы уже 44% избирателей. А ведь время еще есть. В том числе и для активных, и просто провокационных действий. Так, украинское издание «Страна.ua» написало, что во время дебатов может произойти инсценировка покушения на Порошенко. На эту тему, по данным украинских журналистов, в Управлении госохраны (аналог нашего ФСО) прошло несколько неофициальных совещаний с очень узким составом участников. По мнению организаторов, отвага гаранта, который чуть не станет «жертвой» злочинцев из числа сторонников Зеленского или «руки Кремля», должна переломить настроения в обществе.

Только слабо верится. Нет не в имитацию покушения, в возможность перелома ситуации. Это только Бабченко можно было «воскресить», потому что он притворялся трупом, политым свиной кровью. А сам оставался живым. А с Петром Алексеевичем все ровно наоборот.

Хотя, если он все же каким-то чудовищным способом выиграет эту гонку, переворотом ли, узурпацией власти или еще как, для России, как я считаю, будет только лучше. Иллюзий не останется. От слова совсем.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Экс-депутат Верховной Рады: "Либо суды уже не боятся Порошенко, либо Савченко хотят использовать"
Украинский политик Елена Бондаренко прокомментировала в беседе с обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" выход на свободу Надежды Савченко [аудио]
Богдан Безпалько: Пиарщики Порошенко с поведением по дебатам явно просчитались
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ прокомментировал несостоявшуюся в Киеве стадионную дуэль двух кандидатов в президенты и сделанные там заявления Порошенко
Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки
Пока еще действующий президент Украины заставляет своих подчиненных в приказном порядке идти на стадион «Олимпийский» 14 апреля, да еще и родственников с собой привести. Но далеко не все с этим согласны
Юлия Латынина - «КП»: За три часа Порошенко не сказал мне ни слова правды
По всем опросам социологов, победу во втором туре президентской гонки должен взять актер Владимир Зеленский. Но он до сих пор не управлял ни одной госструктурой. Может ли «кухарка» руководить страной?
Новости 24
Песков: пока рано говорить о возвращении на родину украинских моряков
Песков: время и место встречи Путина и Ким Чен Ына не объявлялось по причине безопасности
Песков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать, куда потрачены их деньги
Женщина в стразах и на золотистом "Мерседесе" украла икону из подмосковного храма
В Москве с тяжелыми травмами после изнасилования госпитализирована 4-летняя девочка
В ФРГ планируют создать международную комиссию по Крыму и Донбассу
Следственный комитет задержал главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина
Пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ в Москве потушен
Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко библиотекой «черного пиара»
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы
Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%
Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы
Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России