2019-04-21T14:48:15+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко с треском проигрывает во всех частях Украины

Не помогают ему и части ВСУ, расквартированные на Донбассе
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Даже Запад Украины, где позиции Порошенко должны быть гораздо сильнее, отдает, если верить опросам, предпочтение ЗеленскомуДаже Запад Украины, где позиции Порошенко должны быть гораздо сильнее, отдает, если верить опросам, предпочтение ЗеленскомуФото: REUTERS
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По всем регионам Украины, если брать не области, а более крупные региональные структуры, действующий (пока еще) глава Украины Петр Порошенко проигрывает своему более молодому сопернику.

Агентство РИА Новости опубликовало данные всеукраинских экзит-пулов компании New Image Marketing Group, из которых следует, что даже на Западе страны Петр Алексеевич терпит сокрушительное поражение.

Итоги первых экзит-пулов

Итоги первых экзит-пулов

Даже Запад Украины, где позиции Порошенко должны быть гораздо сильнее, отдает, если верить опросам, предпочтение Зеленскому, пусть и не такое глобальное, как в других регионах. На Юге и в центральных регионах преимущество Зеленского носит подавляющий характер. Но самый большой сюрприз пока преподносит Восток. Помимо того, что там бандеровская идеология, исповедуемая нынешними властями Украины, никогда не пользовалась особой популярностью, в регионе расположено большое количество частей ВСУ, которые задействованы в так называемой ООС (операции Объединенных Сил), пришедшей на смену АТО. И потому Главнокомандующий мог бы, по идее, рассчитывать на голоса военнослужащих. Но военные, похоже, подложили своему главкому не просто большую, а огромную свинью. Почти 89% голосов за Зеленского - это результат волеизъявления не только местного населения, но и самих военных.

Похоже, Петр Алексеевичу пора собирать вещи. И чем быстрее, тем лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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