Порошенко с треском проигрывает во всех частях Украины

По всем регионам Украины, если брать не области, а более крупные региональные структуры, действующий (пока еще) глава Украины Петр Порошенко проигрывает своему более молодому сопернику.

Агентство РИА Новости опубликовало данные всеукраинских экзит-пулов компании New Image Marketing Group, из которых следует, что даже на Западе страны Петр Алексеевич терпит сокрушительное поражение.

Итоги первых экзит-пулов

Даже Запад Украины, где позиции Порошенко должны быть гораздо сильнее, отдает, если верить опросам, предпочтение Зеленскому, пусть и не такое глобальное, как в других регионах. На Юге и в центральных регионах преимущество Зеленского носит подавляющий характер. Но самый большой сюрприз пока преподносит Восток. Помимо того, что там бандеровская идеология, исповедуемая нынешними властями Украины, никогда не пользовалась особой популярностью, в регионе расположено большое количество частей ВСУ, которые задействованы в так называемой ООС (операции Объединенных Сил), пришедшей на смену АТО. И потому Главнокомандующий мог бы, по идее, рассчитывать на голоса военнослужащих. Но военные, похоже, подложили своему главкому не просто большую, а огромную свинью. Почти 89% голосов за Зеленского - это результат волеизъявления не только местного населения, но и самих военных.

Похоже, Петр Алексеевичу пора собирать вещи. И чем быстрее, тем лучше.