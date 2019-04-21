Олег Царев: У Зеленского три сценария и один из них влечет войну с олигархами

ПОРОШЕНКО НЕ ДОЗВОНИЛСЯ СИЛОВИКАМ

- Олег Анатольевич, разрыв неожиданно большой между Зеленским и Порошенко — почти трехкратный, впервые в истории украинских президентских выборов?

- Разрыв ожидаемый. Программа по засылке фальсификаций в СМИ, в соцсети, которая была подготовлена — так и не была запущена. А не запущена потому, что команда Порошенко начала разбегаться. Порошенко пытался внушить своему окружению, что нечто важное может произойти на дебатах 19 апреля. Такое, что может повлиять на исход выборной кампании. Но ничего особенного не произошло. Дебаты Порошенко проиграл. Это лишь усугубило его положение. Вечером после дебатов он пытался связаться с силовиками — никому не смог дозвониться. Наутро пытался обзванивать близлежащие к Киеву областные администрации. И единственный, кто ему ответил — губернатор Винницкой области, куда Порошенко и поехал. В других областях отвечали дежурные, которые обещали, что они передадут информацию —но никто не перезвонил.

- Экс-кандидат в президенты Юрий Бойко сразу после завершения второго тура заявил о возможности роспуска Верховной рады и новых выборов по новому закону…

- Такое исключать нельзя, и это - один из трех возможных сценариев.

- Вот здесь поподробнее...

- Западные кураторы стремятся завести крупный иностранный бизнес в Украину. При Порошенко такого не получилось. Такому вхождению помешали украинские олигархи. Перед Зеленским стоит задача — удалить олигархов из власти. Понятно, что вместе с иностранными компаниями должны придти дешевые кредиты и новые технологии, но Украины потеряет остатки суверенитета.

ТРИ СЦЕНАРИЯ

- Так каковы эти сценарии?

- Сценарий №1. Зеленский договаривается с олигархами. До парламентских выборов или договаривается навсегда. И с помощью олигархов проводить большинство в новую Верховную раду. Которая предложит коалиционное правительство — Зеленского и команды олигархов. Так Украина в лице Зеленского получает «Порошенко номер два».

Владимиру Зеленскому предстоит нелегкий выбор.Фото: REUTERS

Сценарий №2. Создается переходное правительство. Которое помогает ему провести парламентские выборы. В итоге этих- выборов Зеленский получает большинство в Верховной раде. Заточенное только на него. После чего Зеленский назначает тот кабинет министров, который хочет именно он. И начинает выполнять ту программу, которую хотели бы видеть на Западе. Это проведение реформ, а олигархи убираются из власти.

Сценарий№3. Радикальный. Зеленский после инаугурации решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — ред.) отправляет министров в отставку. А на переходный период он имеет право убрать, отстранить от дел, ряд фигур. Назначает внеочередные выборы. Во время избирательной компании возбуждает уголовные дела против олигархов или против их окружения, которые вместе с Порошенко занимались разворовыванием украинского бюджета — и тем самым еще больше поднимает свой рейтинг. Формирует большинство в Раде. И вот тогда уже проводит радикальные реформы на Украине.

- Это наименее вероятный вариант?

- Посмотрим.

КОЛОМОЙСКОГО — НА НАРЫ?

- Порошенко спросил Зеленского на дебатах — а попадет ли на скамью подсудимых Коломойский, если против него будет возбуждено уголовное дело?

- Это достаточно реальный сценарий. Представители США сейчас находятся в офисе Зеленского. В США точно не хотят, чтобы Украиной рулил Коломойский, а не они. За национализацией Приватбанка Коломойского стоял не Порошенко. Он получал от 25% и выше за каждую проведенную операцию по рефинансированию. Из-за американцев Коломойский вынужденно уехал из Швейцарии в Израиль. И может там и остаться.

- Инаугурация может пройти раньше, чем 3 июня и до тех пор Порошенко еще будет совершать какие-то действия как президент?

- Не так важно, кто сейчас президент. Могу поставить что угодно на кон — и Гройсман, и Турчинов в этот промежуток времени будут делать все, чтобы показать свою нужность. И лояльность Зеленскому.

- Но партия «Слуга народа» ни фракции в Раде не имеет, ни серьезной всеукраинской структуры — на что же Зеленскому опираться?

- Сейчас многие депутаты Рады готовы перейти к Зеленскому. Желающих уже предостаточно. Если все-таки он решит создавать в действующей Раде свое большинство прямо сейчас, без роспуска, не дожидаясь октябрьских выборов. «Народный фронт» Авакова таких ему поставит. «Воля народа» — тоже может. Основная часть оппозиционного блока придет. «Мажоритарщики» побегут у к нему первыми. По щелчку.

Но центральный вопрос для Зеленского— отношение к олигархам вообще и к Коломойскому в частности.

КТО ГЛАВНЫЙ ОППОЗИЦИОНЕР?

- Порошенко сказал, что уйдет из офиса, но не уйдет из политики — он в парламенте хочет поработать?

- Да, в новой Раде мало что может от фракции Порошенко остаться. Он постарается провести свою политическую силу уже на следующие выборы. Пока для команды Зеленского Порошенко — главный враг. Но пройдет время — и команда Зеленского вынуждена будет взвешивать , кто же главный враг: Порошенко как главный оппозиционер, который аккумулирует часть голосов Запада Украины — или Юля Тимошенко, которая является кошмаров трех последних президентов Украины. Выбор будет за командой Зеленского — оставить их в своем поле, или в оппозиционном. Может получиться так, что Порошенко окажется отнюдь не в оппозиции.

- Самые первые действия Зеленского после инаугурации?

- Сейчас президент либо подписывает либо не подписывает предложенные Радой законы, либо вносит свои. Первым делом назначит главу Минобороны — чего тянуть. У него маленький временной лаг. Ему быстро нужно показать результат. Если он не станет договариваться с олигархами — будет война. А вот когда она начнется — сейчас или после парламентских выборов когда Зеленский может превратится в Порошенко №2, это покажет ближайшее время.

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