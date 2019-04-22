2019-04-22T00:59:36+03:00
Выборы президента Украины 2019

Как голосовали разные регионы Украины

Под данным, имевшимся к 23.00 воскресенья, 21 апреля с подавляющим преимуществом Зеленский побеждал на юге и востоке страны, и с минимальным перевесом - на западе незалежной
Игорь ЯКУНИН
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Члены избирательной комиссии смело несли избирателям в отдаленные районы мобильные урны для голосования.Члены избирательной комиссии смело несли избирателям в отдаленные районы мобильные урны для голосования.Фото: REUTERS
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По предварительной информации, лишь в двух из 24 областей Украины Петр Порошенко лидировал во втором туре выборов — во Львовской и Ивано-Франковской.

Впрочем, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что при окончательном подсчете у президента Украины не останется и этой отдушины на западе незалежной

- Так все-таки на западе страны многие — за Порошенко?

- Его любимая и родная Галичина — да. Но к полуночи обработан столь небольшой процент бюллетеней, что говорить, что во Львове и Иван-Франковске Порошенко победил, рано. Оттуда была большая миграция в Европу, если бы эти люди остались, возможно, это были бы голоса за Порошенко.

- На востоке и юге каждый восемь из десяти граждан страны голосовали против Порошенко.

- Зеленский - для него это главное - побеждает не только в каждом регионе — он побеждает почти в каждой электоральной группе. Только в группе 65 плюс у Порошенко может быть какой-то перевес, а в группе 45 минус у Зеленского подавляющая победа. Более богатые голосовали за Порошенко. Более бедные и молодежь — за Зеленского. В Киеве у действующего президента очень хороший результат — в столице много успешного бизнеса и бюрократия, зависящая от президента, в других крупных городах обратная история.

- Почему на западе страны Порошенко не взял того, что должен был бы?

- Запад против коррупции и против невыполненных обещаний.

- Восток вообще отверг Порошенко?

- Людей на востоке, кроме коррупции, очень раздражает внутренняя политика, которую проводил действующий президент. Кроме экономики это еще и вопросы, связанные с церковью и с языком.

- В какие регионы Украины Зеленский поедет первым делом?

- Сначала он должен поехать туда, где его поддержали меньше всего — начать с западных областей, в ту же Львовскую и Ивано-Франковскую области. Даже если при итоговом подсчете голосов у него будут все те же 73 процента — но это же не более 45 процентов от тех, кто имел право проголосовать. Ему надо дальше ехать по стране и убеждать голосовавших против него, что он и их президент в том числе.

- Первый зарубежный визит Зеленского состоится в Германию или Францию?

- Первым зарубежным станет видит в международную финансовую организацию. В МФВ. Долговой кризис слишком серьезен.

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Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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