Майли Сайрус снялась топлесс в образе пасхального зайчика

Майли Сайрус решила небанально отметить католическую пасху: в честь святого праздника американская певица опубликовала в Инстаграме фото топлесс. 28-летняя звезда сцены сфотографировалась в образе пасхального зайчика, обнажив грудь. А чтобы ее не забанили в соцсети, прикрыла соски наклейками в виде зайцев.

- Счастливой Пасхи, - написала певица.

Певица сфотографировалась в образе пасхального зайчика. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, как отреагировал на выходку Сайрус ее муж – голливудский актер Лиам Хэмсворт. Лиам прощает своей благоверной любые выходки и самые откровенные наряды. Певица с 2012 года была обручена со звездой «Голодных игр», так что слухи об их скорой свадьбе всплывали в прессе с завидной регулярностью. Майли была как кремень: «Я совершенно точно не собираюсь замуж! Мне всего 24, и я хочу еще побыть свободной. Мне столько всего нужно сделать», - говорила она. Ага, как же. В прошлом году стало известно, что Лиам все-таки дожал блондинку: 23 декабря 2018 года влюбленные сыграли тайную свадьбу.

- На самом деле теперь ее настоящее имя Майли Рэй Хемсворт. Псевдоним Майли Сайрус останется только для сцены, - пояснил Хемсворт в феврале 2019-го, добавив, что такого поступка от певицы и сам не ожидал. - Да, она взяла мою фамилию, хотя я ее даже об этом не просил. Она просто сказала: "Конечно, я буду Хемсворт". Это был, пожалуй, лучший момент церемонии. Я даже не сразу сообразил, что ответить. Сказал что-то вроде: "Это здорово!"

Влюбленные не стали устраивать пышную свадьбу, и просто расписались в присутствии родных и самых близких друзей.

23 декабря 2018 года Лиам и Майли сыграли тайную свадьбу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майли Сайрус давно славится эпатажным поведением на сцене: звезда выступает в более чем пикантных нарядах, не скрывающих почти ничего. При этом она остается одной из самых высокооплачиваемых и известных звезд американского шоу-бизнеса. Она входит в список самых влиятельных знаменитостей моложе 30 лет по версии Forbes. Ее муж Лиам Хемсворт, несмотря на известность, не может похвастаться такими же финансовыми успехами. Тем не менее, это пару, похоже, совсем не волнует: Майли и Лиам явно счастливы вместе. Хэмсворт даже поговаривает о детях, но пока что Майли и слышать не хочет о наследниках.