Алексей Венедиктов - о Дмитрии Быкове: Состояние тяжёлое, но стабильное. Перелет в Москву перенес нормально

В четверг, 18 апреля, поздним вечером, Дмитрия Быкова самолетом доставили из Уфы в Москву, в одну из столичных клиник.

Прежде чем дать полностью мой разговор с Алексеем Венедиктовым, передаю его просьбу - это очень важно. Потому что это - фактически, слова близких Дмитрия:

- Родные и близкие, те, кто постоянно находится рядом, все время держат Диму за руку. Коллеги (речь о журналистах некоторых изданий. - А.Г.), имейте совесть - не звоните им в это время и не притворяйтесь помощниками министров! Тем более - когда все висело на волоске. Это - не журналистский долг. Может быть, эти издания назвать? Может, они будут этим гордиться?

- Не надо, Леш, лучше пришли нам список врачей, которые Диму спасали, лучше мы опубликуем их фамилии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704061" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Быков: что случилось с писателем.Врачи приняли решение о транспортировке писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву

А теперь - интервью по порядку...

- Лёша, спасибо, что быстро откликаешься. Тебя потом многие цитируют, хотя, некоторые - без ссылок на "Комсомолку". Но не это главное - важно, что нам удаётся остановить поток дезы и сплетен о состоянии Димы Быкова. Скажи, как он перенёс перелёт?

- Ну, вот как взлетели, так и сели. Никаких изменений нет. Состояние стабильное, но тяжелое, тяжелое, но - стабильное. Собственно, это и есть одна из причин, почему семья обратилась с просьбой транспортировать его в Москву.

Хотя - семья и все друзья очень благодарны уфимской больнице и врачам. Просто блистательно стабилизировали состояние Димы - в тяжелейших условиях. (Это городская больница "скорой помощи" N 22. По-моему, главврач Ирина Коромолова.)

- Скажи, пожалуйста, ты сейчас с кем разговаривал?

- Я разговариваю с врачами...

- О каких-то прогнозах речь идёт - нет?

- Ну, вот мне главврач уфимской больницы сказала, что история выздоровления Димы будет длинной. То, что происходит сейчас - это только самое начало. Это, собственно, цитата. Их - врачей - задача была - стабилизировать состояние Димы. А, собственно, лечение - это сейчас уже в Москве будет активно проводиться. Длинно и долго.

- Что ещё говорят близкие? Мы правильно всполошились?

- Да, мы правильно всполошились. И близкие Димы очень благодарны большей части коллег, которые очень деликатно и корректно подошли к этой проблеме. Даже диагноз давали деликатно. Потому что больной человек - он всегда беспомощный, он ответить не может.

- Извини за вопрос... Поклонники Димы всерьёз интересуются - Быков сможет работать, пусть это долго, пусть это не скоро...

- Ну, в общем-то, то, что мне говорили врачи - если правильно лечить, - а я надеюсь, все правильно и он в хороших руках - то через длительное время, во всяком случае, в эфир "Эха Москвы" - он сможет вернуться. И писать книги он сможет. Хотя - врачи пока не дают прогнозов, как это все повлияло на его интеллектуальные способности.

- Будем дальше держать кулаки. Молиться... Некоторые - в знак выздоровления Димы - читают его стихи. Ждём фамилии тех, кто спасает, помогает...

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