Не надо жалеть потенциальных террористов и убийц!

Когда отечественная либеральная интеллигенция, сыто отрыгивая, отрывается от своего корыта со сгущенкой, ей всегда хочется кого-нибудь пожалеть.

Интеллигент гневно блестит очками и с истеричными нотками начинает возвышать к небу и начальству свой голос:

- Доколе?! Доколе мы будем терпеть эти издевательства! Права человека! Слезинка ребенка! Пощадите хотя бы женщин и детей!

Особенно они напирают на женщин и детей. Представления у них, правда, об этих социальных группах довольно специфические. Детьми они называют двадцатилетних мужчин и женщин (см. дело «Нового величия»), хотя Лев Троцкий в 18 лет участвовал в организации Южно-Русского рабочего союза, в 19 уже получил первый срок.

Женская тема возбуждает либерального интеллигента особо.

Когда он начинает со смаком описывать страдания беззащитной жертвы, от этого всегда остается легкий привкус похабщины и латентного садизма. Ты вдруг понимаешь, что публицист и сам с удовольствием отхлестал бы розгой эту розовую женскую задницу. До крови. Просто пока не складывается…

Дело Варвары Карауловой поражает тем, что это классическая русская история. Настоящий золотой 19 век.

Но не в той части, где переписываются Онегин с Татьяной, а москвичка Варя открывала душу своему интернет-имаму. А немного позже. Где Караулова уже была схвачена путинскими жандармами и брошена в казематы.

Тут возникает огромный выбор исторический ассоциаций. И беременная террористка Геся Гельфанд участница покушения на Александра II, освобождения которой требовала вся прогрессивная Европа вместе с прогрессивной российской интеллигенцией. И конечно Вера Засулич (тоже террористка), которая стреляла в московского губернатора Трепова и в 1878 году под овации была оправдана судом присяжных.

За 150 лет российский интеллигент не изменился. Он также болен, извращенно не удовлетворен до такой степени, что даже в террористке видит не убийцу, а исключительно свои сладкие садо-мазо образы.

Трезвеет он только когда очередная Розалия Землячка тащит интеллигента в подвал на правеж, и еще живого начинает расчленять топором.

У русского интеллигента память короткая как у аквариумной рыбки. Пять часов и жесткий диск стирается.

2004 год. Взрывы двух самолетов совершила Сацита Джебирханова и Аминат Нагаева, ее сестра была убита несколько дней спустя во время штурма Бесланской школы.

2010 год. Взрывы в московском метро. Совершены Мариам Шариповой и Джанет Абдурахмановой.

2013 год. Взрыв в автобусе в Волгограде совершила Наида Асиялова.

Честное слово, я не понимаю. Как это может может быть? Даже получив такой продолжительный, системный опыт вы так ничему не научились? Вы по-прежнему видите перед собой не убийцу, которая хочет лишить жизни вас, ваших детей, родителей, соседей, а невинную жертву? Бедную Лизу в чадре?

После штурма Дубровки телеканалы показывали зал театра после штурма. Помню, на меня произвели неизгладимое впечатление кадры – сидящие в хиджабах молодые женщины и у каждой по дырке во лбу. Их застрелил спецназ. Как и всех остальных.

Тогда даже Эхо Москвы не решились упрекнуть силовиков в жестокости. А сейчас? Пожалели бы? Начали бы говорить о непропорциональной жестокости?

Русская история последние 200 лет только и делает, что учит – врагов государства нужно уничтожать.

Неоправданная гуманность империи 60-80-х годов 19 века вернулась кровавым 1905 годом. А потом и катастрофой 1917-го.

Нынче ставки еще выше. Россия вместе со всем Западом ведет войну с врагами нашей общей христианской цивилизации. Попытки же играть в гуманизм и Женевскую конвенцию с людьми, которые живут в Средневековье, обречены на проигрыш.

Интеллигентские дискуссии о деле Карауловой всегда исключают один существенный факт. Она – примкнула к террористам. С этого началась вся эта история. И спустя два с половиной года в колонии, она вряд ли изменила свои взгляды.

С чего вы решили, что энтузиазм неофита, который решил отправиться на джихад, лечится четырьмя годами тюрьмы? Я так думаю, что он вообще не лечится, но УДО в данном случае выглядит как классическая глупость «этих тупых белых».

Варвары карауловы должны быть под постоянным контролем спецслужб. Любая их активная деятельность на ниве политического экстремизма должна заканчиваться даже не тюрьмой, а - каторгой. Так что в случае с Карауловой система сработала четко и правильно.

Но вот дальше начался уже цирк с конями. Подтянулись правозащитники, либеральные блогеры и даже генерал Москалькова. ФСИНу быстро сказали завалить хлебало со своими требованиями к соблюдению внутреннего режима и общественность дружно поприветствовала Варино УДО.

Запад в этих вопросах проявляет куда больше здравомыслия, чем российская интеллектуальная элита. Ни англичане, ни французы не принимают обратно своих женщин, которые уехали в Ирак и Сирию. В лучшем случае они принимают их несовершеннолетних детей. А их матери могут подыхать в пустыне. Потому что, на бывшей родине от них будет только беспокойство и иные неприятности.

Люди, которые при каждом удобном случае бичуют «православие головного мозга» дружно требуют – «Хватит девочку мучить!»

И Варя Караулова через своего адвоката подыгрывает им. Говорит, что «хочет помогать людям и животным».

Это такая дешевая манипуляция, что я удивляюсь, почему она не сказала, что хочет открыть приют для брошенных котиков. На фотографиях из зала суда я вижу не растерянную девочку (ей вообще-то 24 года), а взрослого, совершенно спокойного человека, с твердым уверенным взглядом.

Она ни от чего не отреклась и ни в чем не изменилась. Вы видите молодую девушку в клетке, а я вижу потенциальную джихадистку, которую зачем-то выпустили прямо в Москву.

Варваре Карауловой, действительно, очень повезло с отцом. Три года назад он понял, что ничего не может со своей бедой поделать и сам сдал дочь ФСБ. Чтобы спасти ее от гибели.

Не знаю, как он, а лично я не верю в столь стремительное духовное выздоровление, которому сегодня бешено аплодирует полная гуманизма московская интеллигенция. Как в 1878 году она аплодировала Вере Засулич.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Караулова ошиблась. И достойна жалости

Елена КРИВЯКИНА

Ущербно то общество, которое с пеной у рта кричит «распять!», которое грезит каторгами и ссылками, которое любые призывы к гуманизму считает не просто бредом, болезнью! Мол, Достоевщина это все. Либеральщина! (подробности)