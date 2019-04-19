Караулова ошиблась. И достойна жалости

Ущербно то общество, которое с пеной у рта кричит «распять!», которое грезит каторгами и ссылками, которое любые призывы к гуманизму считает не просто бредом, болезнью! Мол, Достоевщина это все. Либеральщина!

Да, я жалела и жалею Варю Караулову. Утверждать, что Караулова не получила заслуженного наказания, что она не раскаялась и что «горбатого лишь могила исправит» имеет право лишь тот, кто хотя бы раз испытал на своей шкуре тюремное заключение.

Начнем с того, что Караулова никого не убила. Да, возможно, по счастливой случайности. Да, возможно, благодаря родному отцу, который сдал дочь ФСБ, чтобы защитить ее от еще большей беды. Да, Караулову остановили у края пропасти. Но остановили. Никто и ни при каких обстоятельствах не может отнимать у человека право на ошибку. Даже на такую роковую, как совершила Варя.

Сравнивать Караулову с известными террористками по меньшей мере низко. Варя попросту вляпалась. Влюбилась не в того, увлеклась не тем. В своем последнем слове на суде она признала, что допустила ошибку, совершив побег в Сирию, сказала, что не хотела никого убивать и просила о снисхождении. Давайте не будем забывать, что в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, - Ред.) работают профессиональные вербовщики. И не приведи господь с ними встретиться. Они легко перетаскивают на свою сторону и молодых парней, и девушек. История Карауловой лишь подтверждает — ничей ребенок от этого не застрахован.

То, что произошло с Варей, - урок для многих. Вопрос, какие выводы будут сделаны из этого урока. Вы когда-нибудь общались с родителями наркоманов? Я общалась. Они боятся. Панически. Они не знают, что им делать. Отправишь ребенка на принудительное лечение, а его после этого загребет полиция. А теперь представьте, перед каким страшным выбором стоят семьи молодых людей, завербованных террористами. После того, как суд приговорил Варю Караулову к 4,5 годам тюрьмы, ее отец во всеуслышание сказал: он жалеет о том, что обратился за помощью в ФСБ. Ему то ведь обещали, что Варя пройдет по делу свидетелем. На данный момент Караулова отсидела 3,5 года. Глядя на это, как поступят родители других детей в аналогичной ситуации? Хватит ли у них мужества принять такое же решение, как отец Вари и обратиться в правоохранительные органы? Не уверена.

То, что 16 апреля Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, вселяет надежду. Это говорит о способности государства прощать ошибки своих граждан. Давать им второй шанс. А нашей правоохранительной и судебной системами этого ох как не хватает.

У сторон есть 10 суток на обжалование постановления. Прокуратура и администрация колонии против УДО, несмотря на то, что в колонии Караулова не конфликтовала с другими осужденными, получила отличную характеристику от психолога и ее навещал православный духовник. Для нашей карательной системы еще один год за решеткой - не срок, а для Карауловой - целая жизнь. Варя говорит, что хочет продолжать учиться и работать, хочет помогать людям. Разве не этого и добивались? Надо дать ей возможность поскорее вернуться к нормальной жизни.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Не надо жалеть потенциальных террористов и убийц!

Сергей МАРДАН

Когда отечественная либеральная интеллигенция, сыто отрыгивая, отрывается от своего корыта со сгущенкой, ей всегда хочется кого-нибудь пожалеть (подробности)