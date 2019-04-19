2019-04-19T14:52:43+03:00
Звезды

Сергей Лазарев передумал брать сына на "Евровидение"

Артист по традиции отключит телефон, чтобы ни на что не отвлекаться
Елена БОДУЭН
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Лазарев развеял наши домыслы, рассказав, что ребенка брать евросмотр он не намеренЛазарев развеял наши домыслы, рассказав, что ребенка брать евросмотр он не намеренФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Если честно, мы все были уверены, что Сергей возьмет с собой на «Евровидение» 4,5-летнего Никиту. Сына артист уже давно «социализировал», перестав скрывать от общественности. И мальчику бы точно понравилось с папой в Тель-Авиве. В рамках прямой линии на «Одноклассников» Лазарев развеял наши домыслы, рассказав, что ребенка брать евросмотр он не намерен:

- Я даже забронировал для Никитки билеты. Но сейчас думаю, что ему будет, наверное, безопаснее остаться здесь, в Москве. И мне точно будет спокойнее, потому что иначе на арене во время выступления я буду думать о том, где он, что с ним, кто с ним в данный момент. В общем, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении. Поэтому пусть он смотрит меня по телевизору.

36-летний артист признался, что никто из родственников вместе с ним не поедет: «Выступление — это исключительно работа, а не развлекаловка. И их нервы будут передаваться мне на сто процентов. По опыту своего первого выступления на «Евровидении» в 2016 году я планирую выключить телефоны, и работать про принципу «ничего не вижу, никого не вижу, фокусируюсь исключительно на выступлении».

Так же певец признался в любви к своего песне, с которой он появится 16-го мая на сцене под номером 13:

- На песню Scream не похожа ни одна песня. Она абсолютно вне времени и, как мне кажется, будет актуальна и через много лет. В будто есть какая-то магия, и я рад, что она неформатная. Для меня это бонус. Я очень надеюсь, что европейской аудитории понравится мой номер.

Напомним, что в этом году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель Авиве. "Евровидение" в нашей стране будет транслировать телеканал "Россия".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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