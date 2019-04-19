2019-04-19T16:30:34+03:00
Звезды

Светлаков получил удар после оскорбления Собчак

На телеведущего набросился муж Ксеении Бородиной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Cергей СветлаковCергей СветлаковФото: Евгения ГУСЕВА
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Сергей Светлаков получил неожиданный удар от супруга Ксении Бородиной. Курбан Омаров набросился на шоумена и обвинил артиста в зависти.

Курбан Омаров посмотрел новый выпуск шоу Ксении Собчак, гостем которого стал комедийный актер Сергей Светлаков, и разразился гневной тирадой в адрес шоумена. Особое негодование у супруга Ксении Бородиной вызвало признание артиста о его причинах ухода с ТНТ.

Светлаков заявил Собчак, что не видел перспектив развития: почти все передачи с его участием закрыли или пригласили на них новых ведущих. У Омарова нашлось свое объяснение по поводу увольнения Сетлакова.

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Курбан носит Ксению на руках
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"Ты догадался почему? Потому, что твой максимум - это .... Дулин. На котором ты доехал до сегодняшнего дня и начал тихо тонуть", - жестко осадил Светлакова муж ведущей шоу "Дом-2". При этом Курбан в своем блоге использовал ненормативную лексику.

Омаров уточнил, что негатив в отношении Светлакова возникает не просто так. "Где бы я не встретил этого клоуна с одинаковой мимикой, я постоянно слышал, как он пытается колко пошутить про «Дом-2» и ведущих. Причем шутки были настолько однотипными и избитыми, что мне невольно казалось, у человека нет ни чувства юмора, ни фантазии. Когда я прочел эту новость, оказалось, не казалось. Фантазии нет, есть зависть", - нанес он неожиданный удар Светлакову.

Как писал сайт kp.ru, во время интервью, которое появилось на YouTube-канале Ксении Собчак, теледива и Сергей Светлаков обсудили не только гонорары телеведущего, его дорогую одежду, часы и партнеров по сцене. Внезапно речь зашла о том, гомофоб ли Сергей. Комедийщик признался, что считает гомосексуализм чем-то сродни болезни, генетическим отклонением.

Собчак не разделяла его точку зрения и попыталась подколоть гостя. Ксения обвинила 41-летнего актера в том, что он «ходит с маникюром». И тут Сергея прорвало. То ли в шутку, то ли всерьез он оскорбил артистку, используя мат: "Помолчала бы! Я парень с Урала, могу и ... Надо тебе все-таки развиваться. Ты вот как 10 лет назад сидела в «Доме-2» у костра, подбрасывая периодически туда картошку, чтобы потом пожрать, так ты там и осталась".

ИСТОЧНИК KP.RU

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