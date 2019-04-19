«Я возвращаюсь»: Андрей Норкин рассказал, что чувствует себя хорошо

Тележурналист и ведущий программы "Простыми словами" на Радио "Комсомольская правда" Андрей Норкин, после своего внезапного исчезновения во время прямого эфира и скромной информации о том, что он находится под наблюдением врачей, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что в настоящий момент чувствует себя хорошо и уже в понедельник намерен выйти в эфир.

- Я возвращаюсь в эфир «Комсомолки», в программу «Простыми словами», мы с Юлей в понедельник в прежнее время, 22-го числа, - сказал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704230" frameborder="0"></iframe> Андрей Норкин поправился и возвращается на работу.

При этом журналист добавил, что ухудшение его здоровья было связано с эмоциональным срывом и усталостью, которые наложились на хронические заболевания.

- Это, безусловно, был эмоциональный срыв, эмоциональная усталость. К сожалению, накладывается все это вместе на мои болячки – диабет и гипертонию. В общем, стало мне действительно совсем нехорошо. Я потом правда оказался в Первой городской больнице. Это я потом посмотрел, когда мне разрешили компьютером пользоваться. Вот это правда. А все остальное, что там было понаписано, - совершенно неправильная трактовка, - рассказал Норкин.

Напомним, 3 апреля, ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира. Он подискутировал с гостем передачи Сергеем Лоико о ситуации на Украине и буквально спустя несколько минут после одного из рекламных блоков в кадре уже появился новый ведущий Александр Гурнов.

Позже супруга Андрея Норкина Юлия рассказала, что ее мужу, тележурналисту и ведущему программы "Простыми словами" на Радио "Комсомольская правда", стало плохо, и он находится под наблюдением врачей.

Программа Андрея и Юлии Норкиных "Простыми словами" выходит в эфир с понедельника по среду в 21.00 по мск.