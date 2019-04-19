«Носки за 200 рублей и юбка, расшитая серебром»: Стилисты оценили наряды 70-летней Аллы Пугачевой

Кремлевский сольник Аллы Борисовны (кстати, единственный за последние десять лет) отшумел еще в минувшую среду, но до сих пор на пике обсуждения в блогосфере.

В первую очередь под языки сплетников попали, конечно же, наряды звезды. Незадолго до шоу друзья певицы рассказывали «КП», мол, Алла Борисовна прилично закупилась к юбилею, выложив за наряды от Юдашкина аж полтора миллиона рублей. Но, судя по концерту, где у Аллы было всего три образа, именинница заказала у Валентина в первую очередь костюмы для своего многочисленного шоу-балета. Сама же звезда, по словам автора ее последних нарядов Алишера, в этот вечер отказалась от услуг стилиста. Наводила красоту сама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704078" frameborder="0"></iframe> Пугачева впервые вывела на сцену своих 5-летних двойняшек.Случилось то, чего поклонники Пугачевой ждали десять лет. Именно столько «женщина, которая поёт», не выпускала сольные программы.Мария РЕМИЗОВА

Но одна дизайнерская вещь на «женщине, которая поет» все же была. Примадонна открывала первый блок своего шоу в дерзких мини-шортах, которые обрамлял длинный шлейф.

Как оказалось, эти шорты для Пугачевой сделал дизайнер Игорь Гуляев.

- Это юбка с шортами сделана из металлизированной тафты, покрытой серебром. Любимый стиль Аллы Борисовны — гранж. Поэтому юбку я сшил именно в гранжевом стиле. Она специально сделана так, словно немного помята. Поэтому Пугачева в этом наряде выглядит молодо и по-хулигански, -рассказал «КП» дизайнер Игорь Гуляев. - Я сделал для Аллы Борисовны еще черную блузу, но она ее не надела, поскольку решила сократить процесс переодевания во время концерта.

Примадонна открывала первый блок своего шоу в дерзких мини-шортах, которые обрамлял длинный шлейф. Фото Дмитрий Петровский/Тайны звезд

На протяжении двух часов она пела в одной и той же черной кофте, меняя только юбки и аксессуары. И при этом выглядела по-королевски.

Как оказалось, специально для юбилейного вечера певица сменила прическу.

- Совсем недавно АБ выходила в свет с более короткими локонами. Думаю, что Пугачева нарастила несколько прядей, чтобы прическа выглядела более объемной, - отмечает стилист Алина Ян.- А такие полуботинки, как на артистке, я видела в старой коллекции обувного бренда, для которого Пугачева иногда на правах дизайнера рисует модели. Стоили похожие ботинки в пределах 20 тысяч рублей. На пальчике Примадонны я разглядела серебряное колечко. В одном из интервью Алла Борисовна рассказывала, что купила это украшение много лет назад в одном из юрмальских магазинов.

- Перчатки у Пугачевой из гипюра. Не могу сказать, что они в тренде. Видимо, Алла Борисовна хотела, чтобы в образе были рокерские нотки, - считает дизайнер Ксения Князева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703835" frameborder="0"></iframe> Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.Мария РЕМИЗОВА

«Не боится быть смешной»

Во второй части программы, когда в ход пошли воспоминая о юности, Алла Борисовна, видимо, перенеслась в годы, когда она служила аккомпаниатором в эстрадно-цирковом училище. По-быстрому натянула за кулисами красную юбку-пачку, надела молодежные кеды с забавными носками.

Удивительно, но факт: Пугачева в свое 70 -летие вышла на сцену Кремлевского дворца, где собрались все сливки общества, заплатившие огромные деньги за билеты, чтобы послушать любимую певицу, в носках за 225 рублей от белорусской марки «Конте Шоп».

Примадонна в яркой красной юбке с забавными носками. Фото Дмитрий Петровский/Тайны звезд

- Алла Борисовна никогда не была любительницей дорогих брендов. Она и бриллианты стала носить только после свадьбы с Галкиным. А так надевала только то, что шили для нее русские дизайнеры. На одежду она особо не тратилась, брала зрителей актерским мастерством. Но никогда не экономила на париках, которые удобны на гастролях, где в гостиницах порой нет горячей воды, и на эффектных шиньонах, как на этом фото, - говорит стилист Алина Ян. - Один штрих и перед нами уже не знаменитая гранд-дама, а тот самый озорной «Арлекино». В 70 лет Примадонна не боится быть смешной. Она великолепная актриса. Плюс у Аллы Борисовны отличное чувство юмора. Думаю, она просто играет роль.

- В красной юбке из недорогого фатина Алла Борисовна похожа на солистку группы «Домисолька». Думаю, Пугачева может себе позволить более элегантные вещи. Мне больше нравятся ее последние выходы в свет. Они более сдержанные, - делится с «КП» дизайнер Ксения Князева.-Шиньоны, как мне кажется, не подходят к этому наряду, хотя Алла Борисовна при ее сегодняшнем статусе может позволить себе все, что угодно. Людям интересно ее разглядывать, они до сих пор с интересом наблюдают за ее жизнью. И мне нравятся эти игривые красные носочки. Такой смешной «животный» принт сейчас на пике моды.

Кеды у звезды, думаю, сценические. Видно, что на них специально наклеивали стразы, чтобы их было видно даже на галерке.

Мне понравился удлиненный черный жакет, который Пугачева надела под номер в стиле шансон. Но на мой взгляд, под такой жакет больше подошли бы брюки-бананы из костюмной ткани. Кепка-гаврош, которую певица небрежно накинула на шиньон, тоже сейчас в моде, но тут, как мне кажется, уже перебор по аксессуарам.

Алла Пугачева завершала концерт в белой юбке. Фото Дмитрий Петровский/Тайны звезд

В финале шоу на сцену, Алла Борисовна избавилась от шиньонов, поменяла юбку на более классическую.

- Мне белая юбка нравится намного больше, чем красная, - говорит об образе Пугачевой дизайнер Ксения Князева. - Плюс плиссированные юбки и платья сейчас актуальны. Но не могу избавиться от ощущения, что Алла Борисовна только перед выходом на сцену решила, в чем она будем выступать. Из плюсов — у Пугачевой стройные ноги, которые можно подчеркнуть не только юбками, но и, элегантными платьями и брюками с высокой талией, расклешенными от бедра. У Пугачевой шикарная фигура для ее возраста. Она молодец, что так здорово и молодо выглядит. На мой взгляд, ей стоит обратить внимание на модный ныне пижамный стиль.

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