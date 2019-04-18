«Растрогала до слез»: Пугачева впервые вывела на сцену своих 5-летних двойняшек

Случилось то, чего поклонники Пугачевой ждали десять лет. Именно столько «женщина, которая поёт», не выпускала сольные программы.

В шеститысячном зале аншлаг, несмотря на космическую стоимость билетов. Правда некоторым поклонникам повезло, они успели купить приглашения в первый день продаж по нормальным ценам. Но частью билетов завладели перекупщики, которые продавали приглашения в партер за 200-400 тысяч рублей, а на галерку — за 18 тысяч.

Но высокие цены не могли остановить фанатов звезды. Как никак главное событие десятилетия. На шоу Примадонны съехались поклонники из разных стран. Конечно же, было море рублевской знати, которая пожаловала на Пугачеву ради престижа. Но такая публика захаживала на концерты АБ и в 80-90-е годы.

В ВИП-партере расположились друзья Пугачевой: Галкина Волчек, Валентин Юдашкин с семьёй, Филипп Киркоров с детьми и отцом, Евгений Миронов, Олег Меньшиков с женой, Светлана Лобода, Николай Басков с моделью Софи Никитчук, Дима Билан, Игорь Николаев, Илья Резник с женой, Александр Буйнов и многие другие.

Ну и конечно же, в первом ряду Алле Борисовне подпевал политический бомонд: жена премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Игорь Шувалов, замглавы Правительства России Ольга Голодец и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

fkirkorov БРАВО!!! АЛЛА!! Уставшая, но счастливая!!

В общем, не зря ждали десять лет. Это было потрясающе. Новые и старые песни о главном. О любви.

Алла Пугачева выступила в Кремле с юбилейным концертом.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Когда прошла новость, что Пугачева отметит юбилей на сцене, блогеры гадали, мол, живой звук будет или фанера.

А Алла Борисовна тем временем нашла музыкантов и полгода репетировала сольник в павильонах Главкино. Видимо, поэтому влегкую выдала более двадцати песен вживую.

Начала с «Монолога», который написала 20 лет назад поэтесса Карина Филиппова. Поскольку эта песня долго пылилась без дела, Филиппова отдала её Толкуновой. Сейчас поэтесса оказалась в большой беде, из-за диабета лишилась обеих ног. Алла Борисовна поддерживает Филиппову не только финансово, но и дружески. В свой юбилей певица взяла её старые стихи, наложила на них музыку композитора Андрея Ктитарева и сделала премьеру песни:

«Я сегодня обеты молчанья нарушу,

Постараюсь вам сердце открыть.

Выпускать нужно изредка душу наружу,

Чтобы дольше хватало желания жить и любить!

Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать,

Я сама добровольно распахнутой настежь стою!

Никогда на добро не жалела я силы растрачивать,

Я не всех одинаково — каждого больше люблю!»

Многие зрители заплакали. Хотя не было ни крутых декораций, ни эстрадной мишуры. Только Пугачева, «черный кабинет» и хороший свет.

Алла Борисовна тем самым доказала, что даже сейчас, когда в шоу -бизнесе главенствуют спецэффекты, ей для разговора со зрителем нужен только микрофон. Она каждую песню так актёрски обыгрывает, что никакие декорации ей не нужны. Безусловно P.S. (так назвала певица свою юбилейную программу) — это не концерт, это скорее драматический спектакль, в котором Пугачева не только главный герой, но и режиссёр. Да, Алла Борисовна консультировалась с создателями ледового мюзикла Евгения Плющенко «Щелкунчик», но больше по вопросу оформления сцены. Плюс у певицы была долгая беседа с Кириллом Серебренниковым, который немного подкорректировал пару номеров. Но все равно последнее слово было за Пугачевой.

Алла Пугачева.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Наконец пригодились ее автопортреты, нарисованные не только красками, но и тенями, губной помадой, лаком для ногтей. Они ненавязчиво дополняли «черный задник», возникая то на стенах, то на светодиодном экране.

alla_pugacheva_forum Все получилось! Спасибо, Алла Борисовна! #allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey

— Я давно так не плакала. От счастья, от боли, от удивительной непостижимости жизни, от обреченной скоротечности, от неизбежности постскриптума.

Мы любим вас, «женщина, которая поёт», — написала в своём Инстаграме продюсер Лободы Нателла Крапивина.

— Таких артистов больше нет и не будет. Великая Алла. Спасибо за вечер, — высказалась в своём блоге Светлана Лобода.

Балерина Анастасия Волочкова, которую Алла Борисовна пригласила на концерт, чтобы та дополнила своим фирменным шпагатом песню про фальшивый шоу-бизнес и королей Инстаграма «Жизнь напоказ», тоже не скрывала слез.

volochkova_art Для меня огромная честь, что Алла Борисовна @alla_orfey меня лично пригласила на свой концерт.

— Она пела про каждого из нас. Пугачева никогда не была просто певицей. Вокалистов у нас хватает. Она в первую очередь выдающаяся актриса. Сегодняшний вечер тому подтверждение. Она вышла — и зал встал, преклоняясь перед её талантом, — делилась в разговоре с «КП» Анастасия Волочкова.

— Это было гениально. По-другому быть не могло. Хорошо, что этот спектакль случился, — сказал в беседе с «Комсомолкой» Николай Цискаридзе.

— Когда на сцене гениальный артист, у которого мы все учимся, нет слов, только восхищение. Эта женщина поёт прежде всего сердцем. Она большой артист, — сказала после шоу Диана Гурцкая.

— Алла — это наша любовь. А её любовь — это зрители. Уже неважно, что она делает, хотя она сегодня прекрасно вживую спела. Причём было много новых песен, которые могут войти в золотой фонд Пугачевой, в её избранное. Пусть она много лет ещё живёт и творит. Много десятилетий в Кремле такого не было, что люди стояли, не отпускали, рвались к ней, как к чуду чудному, — сказал певец Марк Тишман.

— Зачем я сегодня вышла, спросите вы. Это стимул, чтобы дальше жить и подольше жить, — обратилась со сцены к зрителям сама именинница. — Мотивация где-то бегает за кулисами (Алла Борисовна имела в виду 5-летних Гарри и Лизу, которые со своей старшей сестрой Кристиной сидели в её гримерке — Ред.). А стимул жить — это вы, это ваша любовь.

Ваша любовь удивительна, великодушна. Вы прощали мне все. И провалы, и успех.

Поэтому в этот мой день рождения скажите мне просто: «Аллуся, дольше живи!»

В подарок достаточно мне подтверждения именно вашей любви.

Ну и конечно же, не обошлось без разговоров со зрителями и фирменной пугачевской иронии.

— Уж 70 мне, уже не пою, не рожаю, но все равно кое-кого раздражаю, — шутила певица.

Алла Пугачева на сцене.

Не сказать, чтобы звезда часто меняла образы. Было всего три наряда, которые певица дополняла то кепкой, то кроссовками, то шиньонами, перевоплощаюсь из гранд-дамы то в подростка, то в аляпистого «Арлекино». Часть вещей (видимо, и костюмы для балета) сшил Валентин Юдашкин. А мини-шорты со шлейфом — подгон от дизайнера Игоря Гуляева.

Самые сильные номера, конечно же, новая версия легендарной «Святой лжи», «Не делайте мне больно, господа». Из нового претендует на хит «Вольная», в которой Примадонна поминала недобрым словом какого-то изменщика, видимо, кого-то из бывших мужей. И «Серое пальто» — посвящение радиоведущему Владимиру Трифонову, который услышал её 16-летнюю и распознал будущую звезду, поставив в эфир ее песню «Робот».

— Считаю, что звёздами рождаются. И считаю, что надо сказать спасибо тем людям, которые, видя свет этой звёздочки, верят в неё, помогают. И звезда ждёт своего часа. Я дождалась благодаря людям, которые мне помогали. Всех не перечислишь, но я посвящаю эту песню Владимиру Трифонову (редактор радиопередачи «С добрым утром»): «Беззаветно меня любил. До мечты, до крика, до вздоха».

Для финала приберегла самое сложное — главный хит картины «Женщина, которая поёт». И вместе с Аллой пел весь зал.

В финале Алла Пугачева вывела на сцене самых близких.Фото: Мария РЕМИЗОВА

На сцену к маме выбежали 5-летние Гарри и Лиза со своим папой Максимом Галкиным, сестрой Кристиной Орбакайте и ее детьми Никитой Пресняковым, Клавдией Земцовой и Дени Байсаровым. Зал снова встал.

— Так приятно, что вы стоите, — поблагодарила зрителей Пугачева. — Сниму на память детям. Мы теперь долго с вами не встретимся. Только если в 80 выйду с концертом. Обязательно приходите. Если после сегодняшнего концерта что-то останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю.

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