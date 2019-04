Сергей Лазарев о Евровидении: «Я очень надеюсь, что европейская публика будет кричать вместе со мной»

Артист ответил на вопросы пользователей Одноклассников и рассказал о подготовке к Евровидению.

Как решился ехать на Евровидение во второй раз

Мой первый ответ был «нет» — я прекрасно выступил в 2016-м году. Первое место в зрительском голосовании, номер запомнился и до сих пор его часто смотрят — он в топе в YouTube среди номеров Евровидения. Я получил большой запал любви от слушателей и сделал максимум.

Моя замечательная команда, когда мы заняли третье место, тут же начала говорить: «Ну, значит, будет повод вернуться!». С этой мыслью все жили очень долго, и в итоге я и позабыл, что мы думали вернуться. Но мой друг Филипп Киркоров не забыл об этом. Когда поступило предложение от телеканала Россия вновь принять участие и представить страну, я настороженно к этому отнесся — не хотел себя повторять. Филипп Киркоров с греческими композиторами мне песенку показали, дали послушать.

Было несколько вариантов песен. Я понимал, что все это не то. Потом пришла песня Scream, которая изначально была всего лишь мелодией, и я услышал эту эпичность, у меня мурашки бегали. Я представил тут же сцену Евровидения, как музыкальные акценты будут работать, какой может быть телевизионная картинка, и у меня в первый раз появилось желание это сделать. Мне сказали переспать с этой мыслью, а пока авторы из Америки писали текст. Я поехал в студию, записал, и уже в момент записи понимал, что готов поехать, потому что я покажу себя с другой стороны, а не копирку самого себя.

О песне

Были очень полярные мнения относительно песни: все ожидали, что будет You are the only one №2, европоп танцевальный. А я понимал, что если и буду возвращаться на Евровидение, то с кардинально другой композицией, другим себя хотел показать, и вокально в том числе.

Вокально песня «Scream» очень сложна, в том числе для подпевания. Конечно, кричать можно сколько угодно, и я очень надеюсь, что европейская публика вместе со мной это будет делать. Тем не менее у этой песни очень сложная вокальная партия, очень сложная схема песни, и многие ругались, что она не очень форматная. А мне она и нравится тем, что уникальная, стоит особняком от остальных песен. Если все композиции будут как одна сплошная европесня, то очень легко затеряться.

На песню Scream не похожа ни одна песня. Она абсолютно вне времени и будет актуальна и через пять лет, и через десять. В ней заложена какая-то магия, и я рад, что она неформатная, — для меня это бонус. Я очень надеюсь, что европейской аудитории понравится мой номер.

О победе

Мне меньше всего хотелось бы что-то доказывать и ехать за первым местом, потому что когда тогда снижается качество. В 2016-м году я не привез этот хрустальный микрофон, тем не менее первое место было по зрительскому голосованию и по тому количеству и объему волны любви и позитивной информации от зрителей. Если бы я привез первое место тогда, то получил бы гораздо меньше таких бонусов.

Хочется, чтоб мне оставили какой-то люфт. Быть в тройке лидеров в первый раз и даже в пятерке во второй — это почетно и здорово. Я не знаю, какое место будет в этом году. Мы все надеемся на лучшее, на то, что вновь улыбнется удача, но, конечно, нужна поддержка зрителей со всей Европы.

О выступление под номером 13

Я к этому числу прекрасно отношусь. В 2016-м у меня, кстати, была гримерка под номером 13. И принесла, в общем-то, удачное выступление.

О номере

На моих концертах и выступлениях я всегда стараюсь сделать яркое шоу. Конечно, мы понимаем, что после номера в 2016-м году от нас ждут тоже интересной постановки, и нужно чем-то удивлять. Режиссер Фокас Евангелинос придумал замечательный номер, совершенно другой по эмоции, и мне кажется, что он очень подходит к песне! Я сейчас анализирую и понимаю, что под номер к You are the only one можно было подставить какую-то другую песню, и он бы так же работал. А в этом году номер и песня едины до такой степени, что их просто невозможно разъединить.

О сыне

Я думал о том, чтобы взять с собой Никитку, и даже забронировал для него билеты, но сейчас думаю, что, наверное, будет безопаснее ему оставаться здесь. И мне спокойнее, потому что иначе на арене я буду думать, где он, что с ним, кто с ним, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении. Поэтому я думаю, что нужно оставить его в Москве, пусть он смотрит меня по телевизору.

Я вообще никого из родственников не беру. Выступление — это исключительно работа, не развлекаловка. И их нервы будут передаваться мне 100%. По опыту 2016-го года я планирую выключать телефоны, ничего не вижу, никого не вижу, фокусируюсь исключительно на выступлении.

Хочет ли, чтоб сын стал певцом

Как пойдет. В 4,5 года сложно распознать, к чему у ребенка душа лежит. Он очень любознательный, много рисует, любит шахматы, плавание. Я в растерянности. Надеюсь, в ближайшие год-два я распознаю и в правильное русло его направлю.

Об отношении израильской публики

Я недавно был в Израиле, мы снимали визитную карточку страны — тот самый ролик, который видят зрители перед выступлением артиста. Во время съемок мы были в Тель-Авиве и Иерусалиме, и ко мне часто подходили просто попросить автограф, сфотографироваться не только русскоязычные, но и те люди, которые болели за меня на Евровидении в 2016-м году. Меня это так удивило и так порадовало! Я почувствовал себя как дома. Я ходил и понимал, что люди знают меня. Думаю, что это поможет, и встречать на арене будут громко.

О других участниках

Я слышал несколько песен, но непонятно, как композиция будет представлена на сцене, как артист ее споет, поэтому пока рано о чем-либо говорить. Для меня главный соперник — я сам образца 2016-го года, потому что меня будут сравнивать со мной же. Соперники России всегда разные. Шведы сильные, они часто побеждали и всегда здорово представлены. Кипр, Греция всегда в фаворитах.

О фанатах

Я многих знаю в лицо, многих поименно, со многими встречаемся. Очень приятно, что есть такая искренность, доверие. Мои фэны по всей стране помогают благотворительному фонду «Линия жизни», с которым я сотрудничаю, и другим фондам. Мы договорились несколько лет назад, что они не дарят мне никаких подарков и цветов на концертах, а деньги, которые хотели бы потратить на это, перечисляют в фонды. Мне на концертах они просто вручают чек, подтверждающий перевод.

В этом году на мой день рождения мой фан-клуб собрал огромную сумму – 350 тысяч рублей, и мы провели операции на сердце у двух детишек. Это так здорово, что мы можем помогать и поддерживать нуждающихся людей. Да, цветы — это приятно, но куда приятнее, когда реальными делами люди могут проявить свою любовь. Для меня самая большая награда, что мои фэны могут объединиться и помочь детишкам. Мы спасли уже больше ста детей.

Филипп Киркоров:

Сергей был готов еще в 2016-м, и по зрителям он тогда выиграл конкурс. Если бы правила были как в 2008-м году, когда выиграл Билан, то он бы привез победу еще в 2016-м. Посмотрите на уверенные глаза Лазарева, которые говорят просто, что он вооружен. Вооружен своей песней, в которой уверен, в которую верит вся страна. По-другому быть не может, потому что он лучший.

Я всегда говорю одну фразу, и он её знает: «Получи удовольствие от того, что ты делаешь, и зритель кайфанет вместе с тобой». Он едет не на эшафот, не на плаху, а получать удовольствие и достойно представить страну.

А еще я хочу сказать, что мне тогда его уговаривать пришлось, и в этот раз уговаривать пришлось — он парень очень скромный, и два раза не делает одно и то же. Но великая сила болгарского искусства убедила его, что надо ехать и в этот раз. От песни что-то в нем ёкнуло, и он сказал: «Давай рискнем, поедем». Давайте наберемся терпения. Май — это наш месяц, весна — наше время года. Главное, чтобы нас поддерживали наши близкие и наша страна.