«Он не мальчик»: Шарлиз Терон рассказала, почему одевает 7-летнего сына как девочку

Когда Шарлиз Терон гуляет с детьми по Беверли Хиллз, вся округа сбегается посмотреть: какой наряд актриса выбрала для своего 7-летнего сына Джексона на этот раз. Обычно это пышные юбочки, девчачьи леггинсы с сердечками и платья в стиле диснеевских принцесс — малыш предпочитает что-нибудь розовое и блестящее. Гардероб темнокожего мальчика, усыновленного звездой экрана еще в младенчестве, уже не первый год шокирует общественность. Большинство мам планеты, рассматривая снимки Джексона в платьицах и бантиках, недоумевает: чем вообще думает Шарлиз, и кого она растит? Задать этот вопрос актрисе решилась редакция Daily Mail.

В интервью британскому изданию Шарлиз Терон рассказала, почему решила одевать своего сына как девочку. Актриса уверяет, что ее ребенок — не мальчик, и он довольно рано это осознал. Звезда считает, что у нее две дочери — Джексон и его трехлетняя сестра Августа.

- Да, я тоже думала, что он мальчик, - говорит Шарлиз. - До тех пор, пока в три года он не посмотрел на меня и не сказал: «Я не мальчик!». Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными.

Сын Шарлиз очень любит розовый цвет.Фото: EAST NEWS

Актриса считает, что ее дети сами вольны выбирать, какого пола им быть.

- Когда они вырастут, они сами поймут, кем они хотят быть. Я не вправе решать это за них, - считает Терон. - Моя обязанность как родителя — любить их и обеспечивать всем, что им нужно, для того, чтобы они выросли и поняли, кем они хотят быть. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы мои дети имели это право и были защищены.

Своим источником вдохновения Шарлиз называет мать Герду, чья семейная жизнь стала настоящей трагелией. Отец будущей звезды был агрессивным алкоголиком, избивавшим жену. Когда Шарлиз было 16 лет, Герда застрелила пьяного мужа из ружья из самообороны на глазах у дочери. Вслед за дочкой она переехала из родного Кейптауна в США и час живет в Америке.

Малыша по имени Джексон Шарлиз Терон усыновила в 2012 году в ЮАР. Актриса родилась и выросла в этой стране, поэтому сознательно решила взять на воспитание темнокожего малыша. А спустя три года звезда усыновила темнокожую девочку Августу.

Актриса считает, что растит "двух красивых девочек".Фото: EAST NEWS

В гардеробе Джексона — целый набор платьев, босоножек, сумочек и прочих девчачьих аксессуаров. Терон часто заплетает сыну косички и позволяет ему пользоваться помадой. В платьях мальчик ходит на занятия в школу, гуляет на улице с мамой и с сестренкой. На день рождения Джексона Шарлиз устроила сыну праздник - все семейство отправилось в Диснейленд. Разумеется, Джексон был в наряде Минни-маус и с большим розовым бантом на голове.

Как-то Джексон нарядился в платье с изображением Бель из "Красавицы и чудовища".Фото: EAST NEWS

Все свое время актриса посвящает детям. С тех пор, как Шарлиз рассталась с гражданским мужем, актером Стюартом Таундсендом, и разорвала помолвку с главным голливудским сердцеедом Шоном Пенном, ее личная жизнь в полном штиле. Время от времени актрисе приписывают романы (последний — с новоиспеченным холостяком Брэдом Питтом), но они оказываются просто слухами. На днях Шарлиз призналась, что ее сердце свободно.

- Я одна уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна, - призналась Терон на фестивале CinemaCon Awards в Лас-Вегасе.