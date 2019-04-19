2019-04-19T20:15:53+03:00
Экономика

Россиянам перестанут навязывать похоронные услуги

Ритуальные агентства подвергнут жесткому регулированию
Екатерина СВИНОВА
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Нововведения позволят сделать рынок отрегулированным, а ритуальные услуги смогут предоставлять только компании, внесенные в региональный реестр.Нововведения позволят сделать рынок отрегулированным, а ритуальные услуги смогут предоставлять только компании, внесенные в региональный реестр.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Работать на рынке смогут лишь компании имеющие специальные разрешения, а медицинские учреждения лишат возможности готовить умерших к захоронению.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заканчивает работу над законопроектом "О похоронном деле". В соответствии с инициативой в стране могут появиться кладбища на государственной земле, но с частными операторами, которые и будут получать прибыль за оказанные услуги. В ряде регионов страны такая схема уже применяется на практике.

Нововведения позволят сделать рынок отрегулированным, а ритуальные услуги смогут предоставлять только компании, внесенные в региональный реестр.

Соучредитель компании, предоставляющей ритуальные услуги, Евгений Землянников уверен: инициатива хороша, но в только в том случае, если она поможет развиваться реальной конкуренции в похоронном секторе.

- Боюсь, что все это может превратиться в монополию каких то конкретных организаций. Если же эти нововведения сделают рынок более прозрачным, здоровая конкуренция будет лишь способствовать развитию отрасли.

Помимо этого, предлагается запретить медицинским учреждениям готовить умерших к погребению.

- Те службы, которые сидят при моргах, активно пользуются психологическим фактором: тем что у людей горе и их очень легко уговорить на оказание ритуальных услуг. При этом у таких организаций цены довольно завышенные. Родные покойного не успевают ничего сообразить и заказывают ритуальные услуги по невыгодной стоимости, - пояснил Землянников.

Законопроектом предусмотрен также запрет "навязывать услуги", а также передавать информацию об умерших третьим лицам. Заказать похоронную церемонию можно будет только в специальных пунктах или диспетчерских службах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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